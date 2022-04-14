Rainmaker Games (RAIN) -rahakkeen tokenomiikka
Rainmaker Games (RAIN) -rahakkeen tiedot
We are the portal to the P2E world that allows everyone a chance to play, earn, learn, and connect like never before. Gamers of all levels will get to seamlessly switch between games, train & learn, manage earnings, chat, and get Guild Verified- all within one data-driven platform.
We are building the largest global player platform and in turn, the largest P2E data powerhouse. We will become a central hub and launchpad for games, plus an invaluable data source for guilds to build better data-backed teams - truly becoming a home for the world of play-to-earn games.
GAMERS The free platform for gamers to play hundreds of P2E games.
GAMES The data driven launchpad for games and token drops
GUILDS The premiere guild verification tool for guilds to find players.
Rainmaker Games (RAIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Rainmaker Games (RAIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Rainmaker Games (RAIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Rainmaker Games (RAIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä RAIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RAIN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät RAIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RAIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
