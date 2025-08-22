Lisätietoja RAIN-rahakkeesta

Rain Coin-logo

Rain Coin – hinta (RAIN)

Ei listattu

1RAIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4.44
$4.44$4.44
-2.40%1D
USD
Reaaliaikainen Rain Coin (RAIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:23:26 (UTC+8)

Rain Coin (RAIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4.31
$ 4.31$ 4.31
24 h:n matalin
$ 4.58
$ 4.58$ 4.58
24 h:n korkein

$ 4.31
$ 4.31$ 4.31

$ 4.58
$ 4.58$ 4.58

$ 18.02
$ 18.02$ 18.02

$ 0.832767
$ 0.832767$ 0.832767

+0.80%

-2.47%

-11.75%

-11.75%

Rain Coin (RAIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4.44. Viimeisen 24 tunnin aikana RAIN on vaihdellut alimmillaan $ 4.31 ja korkeimmillaan $ 4.58 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RAIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 18.02, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.832767.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RAIN on muuttunut +0.80% viimeisen tunnin aikana, -2.47% 24 tunnin aikana ja -11.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Rain Coin (RAIN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.44M
$ 4.44M$ 4.44M

--
----

$ 4.44M
$ 4.44M$ 4.44M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Rain Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.44M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RAIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.44M.

Rain Coin (RAIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Rain Coin – USD -hinta muuttui $ -0.112677668708675.
Viimeisten 30 päivän aikana Rain Coin – USD -hinnan muutos oli $ -2.0859506280.
Viimeisten 60 päivän aikana Rain Coin – USD -hinnan muutos oli $ +1.0693402560.
Viimeisten 90 päivän aikana Rain Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.63238376748568.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.112677668708675-2.47%
30 päivää$ -2.0859506280-46.98%
60 päivää$ +1.0693402560+24.08%
90 päivää$ +0.63238376748568+16.61%

Mikä on Rain Coin (RAIN)

RAIN is a decentralized, daily rewarding coin.

Rain Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Rain Coin (RAIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rain Coin (RAIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rain Coin-rahakkeelle.

Tarkista Rain Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

RAIN paikallisiin valuuttoihin

Rain Coin (RAIN) -rahakkeen tokenomiikka

Rain Coin (RAIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RAIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Rain Coin (RAIN)”

Paljonko Rain Coin (RAIN) on arvoltaan tänään?
RAIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4.44 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RAIN-USD-parin nykyinen hinta?
RAIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 4.44. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Rain Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RAIN markkina-arvo on $ 4.44M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RAIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RAIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M USD.
Mikä oli RAIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RAIN saavutti ATH-hinnaksi 18.02 USD.
Mikä oli RAIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RAIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.832767 USD.
Mikä on RAIN-rahakkeen treidausvolyymi?
RAIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RAIN tänä vuonna korkeammalle?
RAIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RAIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:23:26 (UTC+8)

Rain Coin (RAIN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.