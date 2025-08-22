Lisätietoja RAIN-rahakkeesta

RAIN-rahakkeen hintatiedot

RAIN-rahakkeen valkoinen paperi

RAIN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RAIN-rahakkeen tokenomiikka

RAIN-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Rain by Virtuals-logo

Rain by Virtuals – hinta (RAIN)

Ei listattu

1RAIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Rain by Virtuals (RAIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:36:01 (UTC+8)

Rain by Virtuals (RAIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00196853
$ 0.00196853$ 0.00196853

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-2.65%

+16.30%

+16.30%

Rain by Virtuals (RAIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana RAIN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RAIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00196853, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RAIN on muuttunut -0.09% viimeisen tunnin aikana, -2.65% 24 tunnin aikana ja +16.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Rain by Virtuals (RAIN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 59.31K
$ 59.31K$ 59.31K

--
----

$ 59.31K
$ 59.31K$ 59.31K

999.12M
999.12M 999.12M

999,123,070.9273839
999,123,070.9273839 999,123,070.9273839

Rain by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 59.31K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RAIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.12M ja sen kokonaistarjonta on 999123070.9273839. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 59.31K.

Rain by Virtuals (RAIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Rain by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Rain by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Rain by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Rain by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.65%
30 päivää$ 0-28.17%
60 päivää$ 0-56.25%
90 päivää$ 0--

Mikä on Rain by Virtuals (RAIN)

Rain is a Ronin network community agent that is powered by META's Llama LLM using the Virtuals protocol platform. Rain exists as an AI agent that focuses on user onboarding for the Ronin Network. Using various training tools, Rain specializes in web3 gaming and is centered around delivering high quality metrics and statistics. In addition to providing real time data, Rain also exists as a streaming agent to deliver advanced levels of user immersion.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Rain by Virtuals (RAIN) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Rain by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Rain by Virtuals (RAIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rain by Virtuals (RAIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rain by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Rain by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

RAIN paikallisiin valuuttoihin

Rain by Virtuals (RAIN) -rahakkeen tokenomiikka

Rain by Virtuals (RAIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RAIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Rain by Virtuals (RAIN)”

Paljonko Rain by Virtuals (RAIN) on arvoltaan tänään?
RAIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RAIN-USD-parin nykyinen hinta?
RAIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Rain by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RAIN markkina-arvo on $ 59.31K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RAIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RAIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.12M USD.
Mikä oli RAIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RAIN saavutti ATH-hinnaksi 0.00196853 USD.
Mikä oli RAIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RAIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on RAIN-rahakkeen treidausvolyymi?
RAIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RAIN tänä vuonna korkeammalle?
RAIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RAIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:36:01 (UTC+8)

Rain by Virtuals (RAIN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.