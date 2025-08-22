Lisätietoja RAIL-rahakkeesta

Railgun – hinta (RAIL)

Ei listattu

1RAIL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.944124
$0.944124
+0.10%1D
USD
Reaaliaikainen Railgun (RAIL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:09:20 (UTC+8)

Railgun (RAIL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.908827
$ 0.908827$ 0.908827
24 h:n matalin
$ 0.950623
$ 0.950623$ 0.950623
24 h:n korkein

$ 0.908827
$ 0.908827$ 0.908827

$ 0.950623
$ 0.950623$ 0.950623

$ 4.2
$ 4.2$ 4.2

$ 0.228324
$ 0.228324$ 0.228324

+0.31%

+0.79%

-4.98%

-4.98%

Railgun (RAIL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.950368. Viimeisen 24 tunnin aikana RAIL on vaihdellut alimmillaan $ 0.908827 ja korkeimmillaan $ 0.950623 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RAIL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.2, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.228324.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RAIL on muuttunut +0.31% viimeisen tunnin aikana, +0.79% 24 tunnin aikana ja -4.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Railgun (RAIL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 54.43M
$ 54.43M$ 54.43M

--
----

$ 54.43M
$ 54.43M$ 54.43M

57.50M
57.50M 57.50M

57,500,000.0
57,500,000.0 57,500,000.0

Railgun-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 54.43M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RAIL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 57.50M ja sen kokonaistarjonta on 57500000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 54.43M.

Railgun (RAIL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Railgun – USD -hinta muuttui $ +0.00748534.
Viimeisten 30 päivän aikana Railgun – USD -hinnan muutos oli $ -0.0634606331.
Viimeisten 60 päivän aikana Railgun – USD -hinnan muutos oli $ +0.1637282585.
Viimeisten 90 päivän aikana Railgun – USD -hinnan muutos oli $ +0.0052751950681016.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00748534+0.79%
30 päivää$ -0.0634606331-6.67%
60 päivää$ +0.1637282585+17.23%
90 päivää$ +0.0052751950681016+0.56%

Mikä on Railgun (RAIL)

RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Railgun-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Railgun (RAIL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Railgun (RAIL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Railgun-rahakkeelle.

Tarkista Railgun-rahakkeen hintaennuste nyt!

RAIL paikallisiin valuuttoihin

Railgun (RAIL) -rahakkeen tokenomiikka

Railgun (RAIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RAIL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Railgun (RAIL)”

Paljonko Railgun (RAIL) on arvoltaan tänään?
RAIL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.950368 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RAIL-USD-parin nykyinen hinta?
RAIL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.950368. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Railgun-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RAIL markkina-arvo on $ 54.43M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RAIL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RAIL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 57.50M USD.
Mikä oli RAIL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RAIL saavutti ATH-hinnaksi 4.2 USD.
Mikä oli RAIL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RAIL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.228324 USD.
Mikä on RAIL-rahakkeen treidausvolyymi?
RAIL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RAIL tänä vuonna korkeammalle?
RAIL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RAIL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:09:20 (UTC+8)

Railgun (RAIL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.