RAI Finance-logo

RAI Finance – hinta (SOFI)

Ei listattu

1SOFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00938195
-1.60%1D
USD
Reaaliaikainen RAI Finance (SOFI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:23:15 (UTC+8)

RAI Finance (SOFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00776697
24 h:n matalin
$ 0.01155481
24 h:n korkein

$ 0.00776697
$ 0.01155481
$ 2.86
$ 0.00639956
+1.40%

-1.63%

-4.24%

-4.24%

RAI Finance (SOFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00938195. Viimeisen 24 tunnin aikana SOFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00776697 ja korkeimmillaan $ 0.01155481 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.86, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00639956.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SOFI on muuttunut +1.40% viimeisen tunnin aikana, -1.63% 24 tunnin aikana ja -4.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

RAI Finance (SOFI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.76M
--
$ 9.38M
507.18M
1,000,000,000.0
RAI Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.76M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SOFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 507.18M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.38M.

RAI Finance (SOFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana RAI Finance – USD -hinta muuttui $ -0.00015587206044811.
Viimeisten 30 päivän aikana RAI Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0011250440.
Viimeisten 60 päivän aikana RAI Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001398595.
Viimeisten 90 päivän aikana RAI Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.002755886159664264.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00015587206044811-1.63%
30 päivää$ -0.0011250440-11.99%
60 päivää$ +0.0001398595+1.49%
90 päivää$ -0.002755886159664264-22.70%

Mikä on RAI Finance (SOFI)

RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance.

RAI Finance (SOFI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

RAI Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon RAI Finance (SOFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko RAI Finance (SOFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita RAI Finance-rahakkeelle.

Tarkista RAI Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

SOFI paikallisiin valuuttoihin

RAI Finance (SOFI) -rahakkeen tokenomiikka

RAI Finance (SOFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SOFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”RAI Finance (SOFI)”

Paljonko RAI Finance (SOFI) on arvoltaan tänään?
SOFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00938195 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SOFI-USD-parin nykyinen hinta?
SOFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00938195. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on RAI Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SOFI markkina-arvo on $ 4.76M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SOFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SOFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 507.18M USD.
Mikä oli SOFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SOFI saavutti ATH-hinnaksi 2.86 USD.
Mikä oli SOFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SOFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00639956 USD.
Mikä on SOFI-rahakkeen treidausvolyymi?
SOFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SOFI tänä vuonna korkeammalle?
SOFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SOFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
