Reaaliaikainen RaceX (RACEX) -hintakaavio
RaceX (RACEX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01212355
$ 0.01212355$ 0.01212355

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.38%

-2.38%

RaceX (RACEX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana RACEX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RACEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01212355, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RACEX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -2.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

RaceX (RACEX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 61.93K
$ 61.93K$ 61.93K

--
----

$ 83.46K
$ 83.46K$ 83.46K

742.06M
742.06M 742.06M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

RaceX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 61.93K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RACEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 742.06M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 83.46K.

RaceX (RACEX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana RaceX – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana RaceX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana RaceX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana RaceX – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+19.43%
60 päivää$ 0+99.38%
90 päivää$ 0--

Mikä on RaceX (RACEX)

The first Play-2-Earn racing platform on the Avalanche ecosystem! This is the first Avalanche Blockchain racing sim that will combine both real-world, on-the-road racing with virtual racing on a first of its kind simulation engine currently in development. DCRC Racing will use NFTs minted on this platform to represent the cars used in the simulation. These NFTs will be used in our advanced virtual racing simulator, allowing users to benefit from Race-2-Earn features on the platform. These NFTs will be fully upgradeable using burn and re-mint functionalities. The NFTs will also be upgradeable in terms of appearance by adding body kits, changing colors, adding decals, and changing the wheels and tires. Users will be able to construct their NFT and make it completely unique according to their vision! The NFTs can be upgraded in terms of performance too, as owners will be able to purchase performance upgrades to improve the ability of their race cars in the virtual races.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

RaceX (RACEX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

RaceX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon RaceX (RACEX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko RaceX (RACEX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita RaceX-rahakkeelle.

Tarkista RaceX-rahakkeen hintaennuste nyt!

RACEX paikallisiin valuuttoihin

RaceX (RACEX) -rahakkeen tokenomiikka

RaceX (RACEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RACEX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”RaceX (RACEX)”

Paljonko RaceX (RACEX) on arvoltaan tänään?
RACEX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RACEX-USD-parin nykyinen hinta?
RACEX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on RaceX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RACEX markkina-arvo on $ 61.93K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RACEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RACEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 742.06M USD.
Mikä oli RACEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RACEX saavutti ATH-hinnaksi 0.01212355 USD.
Mikä oli RACEX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RACEX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on RACEX-rahakkeen treidausvolyymi?
RACEX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RACEX tänä vuonna korkeammalle?
RACEX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RACEX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:44:53 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.