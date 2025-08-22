QUP Coin – hinta (QUP)
QUP Coin (QUP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00232422. Viimeisen 24 tunnin aikana QUP on vaihdellut alimmillaan $ 0.00228178 ja korkeimmillaan $ 0.00244814 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QUP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02113102, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00141575.
Lyhyen aikavälin tuloksissa QUP on muuttunut -0.37% viimeisen tunnin aikana, -4.31% 24 tunnin aikana ja -17.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
QUP Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.65M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QUP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.00B ja sen kokonaistarjonta on 1999949898.264313. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.65M.
Tämän päivän aikana QUP Coin – USD -hinta muuttui $ -0.000104788249281675.
Viimeisten 30 päivän aikana QUP Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007642056.
Viimeisten 60 päivän aikana QUP Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009983310.
Viimeisten 90 päivän aikana QUP Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.00772442789279077.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000104788249281675
|-4.31%
|30 päivää
|$ -0.0007642056
|-32.88%
|60 päivää
|$ -0.0009983310
|-42.95%
|90 päivää
|$ -0.00772442789279077
|-76.87%
I started QUP because I was fed up with waiting in lines—whether it’s for a drink at a crowded bar or a bagel in the rain. It’s 2025, and we’re still stuck in physical lines like it’s the Stone Age. QUP is my attempt to fix that with a virtual queuing app that gives you control over your time. Our first app, DrinQUP, focuses on bars, letting you order drinks and know exactly when they’ll be ready, no elbowing through a mob required. It’s built on a patent-pending algorithm that predicts wait times by analyzing real-time data, like how fast bartenders are pouring or how many orders are ahead. The idea came from my MBA days studying supply chains—everyone in the chain should win, not just the people with the most cash. So, we created a system where you can pay a bit to skip ahead (we call it “Queue-UP”), but if that slows others down too much, those waiting get rewarded with QUP Coin. It’s about fairness and giving people options, whether you’re at a bar, a concert, or even a doctor’s office. We’re starting small with bars but built the core as an API so it can work anywhere lines are a problem. I’ve been funding this myself since 2019, and it’s been a slow grind, but we’re close to launching on Android and iOS this summer. It’s not just an app—it’s a way to value your time.
