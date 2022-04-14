Quiztok (QTCON) -rahakkeen tokenomiikka

Quiztok (QTCON) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Quiztok (QTCON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Quiztok (QTCON) -rahakkeen tiedot

Quiztok is a knowledge-sharing platform that filters, refine and compresses scattered knowledge and information through a content format called Quiz so that everyone can coexist. Quiztok is also a knowledge sharing platform where people learn what they want to know and want to know about each other through various forms of quizzes. Quiz is a compact, fun way to communicate knowledge to quiz creators, and quiz takers can share the quiz creator's refined knowledge as they solve it. The Quiztok platform rewards quiz creators, quiz pools, and quiz curators with Quiztok tokens (QTCON), providing real value for sharing knowledge.

Virallinen verkkosivusto:
https://quiztok.com
Valkoinen paperi:
https://quiztok.gitbook.io/qtcon_eng/

Quiztok (QTCON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Quiztok (QTCON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.29M
Kokonaistarjonta:
$ 12.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 11.47B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.40M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.18656
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00018083
Nykyinen hinta:
$ 0.00020661
Quiztok (QTCON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Quiztok (QTCON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä QTCON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta QTCON-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät QTCON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu QTCON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

QTCON-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne QTCON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? QTCON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.