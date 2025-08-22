Lisätietoja QTCON-rahakkeesta

QTCON-rahakkeen hintatiedot

QTCON-rahakkeen valkoinen paperi

QTCON-rahakkeen virallinen verkkosivusto

QTCON-rahakkeen tokenomiikka

QTCON-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Quiztok-logo

Quiztok – hinta (QTCON)

Ei listattu

1QTCON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00043903
$0.00043903$0.00043903
-8.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Quiztok (QTCON) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:08:59 (UTC+8)

Quiztok (QTCON) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00042532
$ 0.00042532$ 0.00042532
24 h:n matalin
$ 0.00048817
$ 0.00048817$ 0.00048817
24 h:n korkein

$ 0.00042532
$ 0.00042532$ 0.00042532

$ 0.00048817
$ 0.00048817$ 0.00048817

$ 0.18656
$ 0.18656$ 0.18656

$ 0.00019488
$ 0.00019488$ 0.00019488

-1.38%

-8.73%

-17.44%

-17.44%

Quiztok (QTCON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00043884. Viimeisen 24 tunnin aikana QTCON on vaihdellut alimmillaan $ 0.00042532 ja korkeimmillaan $ 0.00048817 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QTCON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.18656, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00019488.

Lyhyen aikavälin tuloksissa QTCON on muuttunut -1.38% viimeisen tunnin aikana, -8.73% 24 tunnin aikana ja -17.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Quiztok (QTCON) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.06M
$ 5.06M$ 5.06M

--
----

$ 5.30M
$ 5.30M$ 5.30M

11.47B
11.47B 11.47B

12,000,000,000.0
12,000,000,000.0 12,000,000,000.0

Quiztok-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.06M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QTCON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.47B ja sen kokonaistarjonta on 12000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.30M.

Quiztok (QTCON) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Quiztok – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Quiztok – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001918380.
Viimeisten 60 päivän aikana Quiztok – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002485663.
Viimeisten 90 päivän aikana Quiztok – USD -hinnan muutos oli $ -0.000817124992792315.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-8.73%
30 päivää$ -0.0001918380-43.71%
60 päivää$ -0.0002485663-56.64%
90 päivää$ -0.000817124992792315-65.05%

Mikä on Quiztok (QTCON)

Quiztok is a knowledge-sharing platform that filters, refine and compresses scattered knowledge and information through a content format called Quiz so that everyone can coexist. Quiztok is also a knowledge sharing platform where people learn what they want to know and want to know about each other through various forms of quizzes. Quiz is a compact, fun way to communicate knowledge to quiz creators, and quiz takers can share the quiz creator's refined knowledge as they solve it. The Quiztok platform rewards quiz creators, quiz pools, and quiz curators with Quiztok tokens (QTCON), providing real value for sharing knowledge.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Quiztok-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Quiztok (QTCON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Quiztok (QTCON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Quiztok-rahakkeelle.

Tarkista Quiztok-rahakkeen hintaennuste nyt!

QTCON paikallisiin valuuttoihin

Quiztok (QTCON) -rahakkeen tokenomiikka

Quiztok (QTCON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QTCON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Quiztok (QTCON)”

Paljonko Quiztok (QTCON) on arvoltaan tänään?
QTCON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00043884 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on QTCON-USD-parin nykyinen hinta?
QTCON -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00043884. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Quiztok-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen QTCON markkina-arvo on $ 5.06M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on QTCON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
QTCON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.47B USD.
Mikä oli QTCON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
QTCON saavutti ATH-hinnaksi 0.18656 USD.
Mikä oli QTCON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
QTCON-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00019488 USD.
Mikä on QTCON-rahakkeen treidausvolyymi?
QTCON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko QTCON tänä vuonna korkeammalle?
QTCON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso QTCON-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:08:59 (UTC+8)

Quiztok (QTCON) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.