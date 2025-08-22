Quint – hinta (QUINT)
--
--
+6.51%
+6.51%
Quint (QUINT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana QUINT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QUINT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.8, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa QUINT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +6.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Quint-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 71.77K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QUINT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 183.78M ja sen kokonaistarjonta on 784000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 306.18K.
Tämän päivän aikana Quint – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Quint – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Quint – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Quint – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|+13.81%
|60 päivää
|$ 0
|+32.33%
|90 päivää
|$ 0
|--
QUINT has been commissioned by a team of investors who have strived to build a legacy ecosystem that reflects their accomplishments in life. While catering to the needs of like-minded connoisseurs through bringing to them a Boutique NFT Marketplace, Team Quint also wanted to give a taste of luxury to QUINT’s worldwide token holders through its revolutionary super-staking platform. At Quint, we like to do things differently! That's why apart from the regular staking options, we are bringing to you Super-staking Pools. These pools will yield real-world incentives such as complimentary stays in your dream destinations, supercar experiences, discounts on property purchases, hotel bookings, restaurants, spas and much more while also offering breathtaking prizes through our Luxury Raffle Pools. QUINT's boutique NFT Marketplace will allow connoisseurs from across the globe to not just get their tailor-made NFTs designed by creative minds with an inherent eye for luxury but also get those freshly minted NFTs installed into Token Frames and delivered to their doorsteps. While building on the token's 'Super-staking Pools' concept, QUINT aims to add unique real-world collectibles to its treasury, the future upside of which will be distributed amongst the Super-staking Pool stakers. Another one of QUINT's key future goals is to develop luxury physical real estate and make the QUINT investors fractional owners in proportion of their investment in the Quint's DeFi ecosystem. These will be first of their kind DeFi usages in the crypto world and would ensure that the TVL of the Project has hard assets to boast of; not just borrowed tokens from a partner DeFi protocol
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Quint (QUINT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QUINT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
