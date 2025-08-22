Quicksilver – hinta (QCK)
Quicksilver (QCK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00163096. Viimeisen 24 tunnin aikana QCK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00155547 ja korkeimmillaan $ 0.00177966 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QCK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.544806, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa QCK on muuttunut +2.94% viimeisen tunnin aikana, -8.27% 24 tunnin aikana ja -28.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Quicksilver-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 228.06K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QCK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 139.83M ja sen kokonaistarjonta on 293922493.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 479.38K.
Tämän päivän aikana Quicksilver – USD -hinta muuttui $ -0.000147093395992139.
Viimeisten 30 päivän aikana Quicksilver – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006447126.
Viimeisten 60 päivän aikana Quicksilver – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006068363.
Viimeisten 90 päivän aikana Quicksilver – USD -hinnan muutos oli $ -0.0018922444284460116.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000147093395992139
|-8.27%
|30 päivää
|$ -0.0006447126
|-39.52%
|60 päivää
|$ -0.0006068363
|-37.20%
|90 päivää
|$ -0.0018922444284460116
|-53.70%
Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol.
