Quicksilver – hinta (QCK)

1QCK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00163096
$0.00163096$0.00163096
-8.20%1D
Reaaliaikainen Quicksilver (QCK) -hintakaavio
Quicksilver (QCK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+2.94%

-8.27%

-28.52%

-28.52%

Quicksilver (QCK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00163096. Viimeisen 24 tunnin aikana QCK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00155547 ja korkeimmillaan $ 0.00177966 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QCK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.544806, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa QCK on muuttunut +2.94% viimeisen tunnin aikana, -8.27% 24 tunnin aikana ja -28.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Quicksilver (QCK) -rahakkeen markkinatiedot

Quicksilver-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 228.06K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QCK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 139.83M ja sen kokonaistarjonta on 293922493.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 479.38K.

Quicksilver (QCK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Quicksilver – USD -hinta muuttui $ -0.000147093395992139.
Viimeisten 30 päivän aikana Quicksilver – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006447126.
Viimeisten 60 päivän aikana Quicksilver – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006068363.
Viimeisten 90 päivän aikana Quicksilver – USD -hinnan muutos oli $ -0.0018922444284460116.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000147093395992139-8.27%
30 päivää$ -0.0006447126-39.52%
60 päivää$ -0.0006068363-37.20%
90 päivää$ -0.0018922444284460116-53.70%

Mikä on Quicksilver (QCK)

Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Quicksilver (QCK) -resurssi

Quicksilver-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Quicksilver (QCK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Quicksilver (QCK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Quicksilver-rahakkeelle.

Tarkista Quicksilver-rahakkeen hintaennuste nyt!

QCK paikallisiin valuuttoihin

Quicksilver (QCK) -rahakkeen tokenomiikka

Quicksilver (QCK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QCK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Quicksilver (QCK)”

Paljonko Quicksilver (QCK) on arvoltaan tänään?
QCK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00163096 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on QCK-USD-parin nykyinen hinta?
QCK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00163096. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Quicksilver-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen QCK markkina-arvo on $ 228.06K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on QCK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
QCK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 139.83M USD.
Mikä oli QCK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
QCK saavutti ATH-hinnaksi 0.544806 USD.
Mikä oli QCK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
QCK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on QCK-rahakkeen treidausvolyymi?
QCK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko QCK tänä vuonna korkeammalle?
QCK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso QCK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
