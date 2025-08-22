Lisätietoja QUEEN2-rahakkeesta

QUEEN2-rahakkeen hintatiedot

QUEEN2-rahakkeen valkoinen paperi

QUEEN2-rahakkeen virallinen verkkosivusto

QUEEN2-rahakkeen tokenomiikka

QUEEN2-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

QUEEN POOIE-logo

QUEEN POOIE – hinta (QUEEN2)

Ei listattu

1QUEEN2 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0004654
$0.0004654$0.0004654
-5.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen QUEEN POOIE (QUEEN2) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:39:37 (UTC+8)

QUEEN POOIE (QUEEN2) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00369396
$ 0.00369396$ 0.00369396

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.43%

-10.30%

-10.30%

QUEEN POOIE (QUEEN2) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana QUEEN2 on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QUEEN2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00369396, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa QUEEN2 on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -5.43% 24 tunnin aikana ja -10.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

QUEEN POOIE (QUEEN2) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

--
----

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

2.22B
2.22B 2.22B

2,222,222,222.0
2,222,222,222.0 2,222,222,222.0

QUEEN POOIE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.03M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QUEEN2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.22B ja sen kokonaistarjonta on 2222222222.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.03M.

QUEEN POOIE (QUEEN2) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana QUEEN POOIE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana QUEEN POOIE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana QUEEN POOIE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana QUEEN POOIE – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.43%
30 päivää$ 0+12.59%
60 päivää$ 0+21.15%
90 päivää$ 0--

Mikä on QUEEN POOIE (QUEEN2)

Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

QUEEN POOIE (QUEEN2) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

QUEEN POOIE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon QUEEN POOIE (QUEEN2) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko QUEEN POOIE (QUEEN2) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita QUEEN POOIE-rahakkeelle.

Tarkista QUEEN POOIE-rahakkeen hintaennuste nyt!

QUEEN2 paikallisiin valuuttoihin

QUEEN POOIE (QUEEN2) -rahakkeen tokenomiikka

QUEEN POOIE (QUEEN2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QUEEN2-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”QUEEN POOIE (QUEEN2)”

Paljonko QUEEN POOIE (QUEEN2) on arvoltaan tänään?
QUEEN2-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on QUEEN2-USD-parin nykyinen hinta?
QUEEN2 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on QUEEN POOIE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen QUEEN2 markkina-arvo on $ 1.03M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on QUEEN2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
QUEEN2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.22B USD.
Mikä oli QUEEN2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
QUEEN2 saavutti ATH-hinnaksi 0.00369396 USD.
Mikä oli QUEEN2-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
QUEEN2-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on QUEEN2-rahakkeen treidausvolyymi?
QUEEN2-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko QUEEN2 tänä vuonna korkeammalle?
QUEEN2 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso QUEEN2-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:39:37 (UTC+8)

QUEEN POOIE (QUEEN2) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.