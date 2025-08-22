Lisätietoja $QBIT-rahakkeesta

QUBI Tokenized RWA-logo

QUBI Tokenized RWA – hinta ($QBIT)

Ei listattu

1$QBIT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00016741
$0.00016741$0.00016741
-1.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen QUBI Tokenized RWA ($QBIT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:35:38 (UTC+8)

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00136394
$ 0.00136394$ 0.00136394

$ 0
$ 0$ 0

-0.69%

-1.67%

-21.82%

-21.82%

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana $QBIT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $QBIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00136394, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa $QBIT on muuttunut -0.69% viimeisen tunnin aikana, -1.67% 24 tunnin aikana ja -21.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 167.47K
$ 167.47K$ 167.47K

--
----

$ 167.47K
$ 167.47K$ 167.47K

999.92M
999.92M 999.92M

999,920,643.3723414
999,920,643.3723414 999,920,643.3723414

QUBI Tokenized RWA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 167.47K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $QBIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.92M ja sen kokonaistarjonta on 999920643.3723414. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 167.47K.

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana QUBI Tokenized RWA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana QUBI Tokenized RWA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana QUBI Tokenized RWA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana QUBI Tokenized RWA – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.67%
30 päivää$ 0-19.70%
60 päivää$ 0+8.30%
90 päivää$ 0--

Mikä on QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem.

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) -resurssi

QUBI Tokenized RWA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon QUBI Tokenized RWA ($QBIT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko QUBI Tokenized RWA ($QBIT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita QUBI Tokenized RWA-rahakkeelle.

$QBIT paikallisiin valuuttoihin

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) -rahakkeen tokenomiikka

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $QBIT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”QUBI Tokenized RWA ($QBIT)”

Paljonko QUBI Tokenized RWA ($QBIT) on arvoltaan tänään?
$QBIT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on $QBIT-USD-parin nykyinen hinta?
$QBIT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on QUBI Tokenized RWA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen $QBIT markkina-arvo on $ 167.47K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on $QBIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
$QBIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.92M USD.
Mikä oli $QBIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
$QBIT saavutti ATH-hinnaksi 0.00136394 USD.
Mikä oli $QBIT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
$QBIT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on $QBIT-rahakkeen treidausvolyymi?
$QBIT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko $QBIT tänä vuonna korkeammalle?
$QBIT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso $QBIT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.