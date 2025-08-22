Lisätietoja QCV-rahakkeesta

QCV-rahakkeen hintatiedot

QCV-rahakkeen virallinen verkkosivusto

QCV-rahakkeen tokenomiikka

QCV-rahakkeen hintaennuste

QubeCV AI-logo

QubeCV AI – hinta (QCV)

Ei listattu

1QCV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00097018
$0.00097018$0.00097018
+5.20%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen QubeCV AI (QCV) -hintakaavio
QubeCV AI (QCV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00101983
$ 0.00101983$ 0.00101983

$ 0
$ 0$ 0

+1.33%

+5.28%

+13.84%

+13.84%

QubeCV AI (QCV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana QCV on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QCV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00101983, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa QCV on muuttunut +1.33% viimeisen tunnin aikana, +5.28% 24 tunnin aikana ja +13.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

QubeCV AI (QCV) -rahakkeen markkinatiedot

$ 871.73K
$ 871.73K$ 871.73K

--
----

$ 968.59K
$ 968.59K$ 968.59K

900.00M
900.00M 900.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

QubeCV AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 871.73K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QCV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 900.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 968.59K.

QubeCV AI (QCV) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana QubeCV AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana QubeCV AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana QubeCV AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana QubeCV AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+5.28%
30 päivää$ 0+6.18%
60 päivää$ 0+79.01%
90 päivää$ 0--

Mikä on QubeCV AI (QCV)

QubeCV AI is building a platform for Recruitment 5.0, leveraging AI Agents and blockchain technology to deliver transparent, secure, and intelligent hiring processes. The project focuses on practical solutions to key recruitment challenges, such as CV authenticity verification and efficient talent matching. The $QCV token will serve as one of the core pillars of the ecosystem. Given the growing demand for automated and transparent solutions in the multi-billion dollar HR market, QubeCV AI has the potential to become a significant component of the Web3 ecosystem, setting a new standard in talent management.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

QubeCV AI (QCV) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

QubeCV AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon QubeCV AI (QCV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko QubeCV AI (QCV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita QubeCV AI-rahakkeelle.

Tarkista QubeCV AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

QCV paikallisiin valuuttoihin

QubeCV AI (QCV) -rahakkeen tokenomiikka

QubeCV AI (QCV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QCV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”QubeCV AI (QCV)”

Paljonko QubeCV AI (QCV) on arvoltaan tänään?
QCV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on QCV-USD-parin nykyinen hinta?
QCV -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on QubeCV AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen QCV markkina-arvo on $ 871.73K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on QCV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
QCV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 900.00M USD.
Mikä oli QCV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
QCV saavutti ATH-hinnaksi 0.00101983 USD.
Mikä oli QCV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
QCV-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on QCV-rahakkeen treidausvolyymi?
QCV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko QCV tänä vuonna korkeammalle?
QCV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso QCV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
