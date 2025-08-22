Lisätietoja QUASAR-rahakkeesta

QUASAR-rahakkeen hintatiedot

QUASAR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

QUASAR-rahakkeen tokenomiikka

QUASAR-rahakkeen hintaennuste

Quasar – hinta (QUASAR)

Ei listattu

1QUASAR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.80%1D
Reaaliaikainen Quasar (QUASAR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:44:07 (UTC+8)

Quasar (QUASAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03369547
$ 0.03369547$ 0.03369547

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.80%

-8.99%

-8.99%

Quasar (QUASAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana QUASAR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QUASAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03369547, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa QUASAR on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -3.80% 24 tunnin aikana ja -8.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Quasar (QUASAR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 37.19K
$ 37.19K$ 37.19K

--
----

$ 37.19K
$ 37.19K$ 37.19K

999.70M
999.70M 999.70M

999,702,861.318948
999,702,861.318948 999,702,861.318948

Quasar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.19K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QUASAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.70M ja sen kokonaistarjonta on 999702861.318948. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 37.19K.

Quasar (QUASAR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Quasar – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Quasar – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Quasar – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Quasar – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.80%
30 päivää$ 0-19.83%
60 päivää$ 0+28.48%
90 päivää$ 0--

Mikä on Quasar (QUASAR)

Quasar is a decentralized, text-based virtual universe that integrates advanced AI interactions, blockchain technology (powered by Solana), and classic multi-user dimension (MUD) gameplay. Designed as an agentive and immersive experience, the platform allows users to interact, collaborate, and create value in a persistent, autonomous digital world where human users and AI agents coexist. Quasar leverages AI to enable dynamic interactions and blockchain technology for decentralized governance and in-world transactions. The project is currently in its early stages of development, with plans to launch an experimental beta to explore the intersection of AI, Web3, and gaming. Focused on innovation and community-driven design, Quasar aims to be a playground for decentralized AI applications and interactive storytelling.

Quasar (QUASAR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Quasar-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Quasar (QUASAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Quasar (QUASAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Quasar-rahakkeelle.

Tarkista Quasar-rahakkeen hintaennuste nyt!

QUASAR paikallisiin valuuttoihin

Quasar (QUASAR) -rahakkeen tokenomiikka

Quasar (QUASAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QUASAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Quasar (QUASAR)”

Paljonko Quasar (QUASAR) on arvoltaan tänään?
QUASAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on QUASAR-USD-parin nykyinen hinta?
QUASAR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Quasar-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen QUASAR markkina-arvo on $ 37.19K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on QUASAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
QUASAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.70M USD.
Mikä oli QUASAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
QUASAR saavutti ATH-hinnaksi 0.03369547 USD.
Mikä oli QUASAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
QUASAR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on QUASAR-rahakkeen treidausvolyymi?
QUASAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko QUASAR tänä vuonna korkeammalle?
QUASAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso QUASAR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Quasar (QUASAR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

