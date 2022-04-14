Quantoz USDQ (USDQ) -rahakkeen tokenomiikka
Quantoz USDQ (USDQ) -rahakkeen tiedot
The Quantoz USDQ is a stablecoin pegged 1:1 to the US dollar. The USDQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The USDQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM).
The USDQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the USDQ is to provide a secure and regulated US dollar pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market.
By regulatory requirement the USDQ tokens in circulation are 102% backed by US dollars. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the US dollar reserve for the USDQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid T-bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank.
Quantoz USDQ (USDQ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Quantoz USDQ (USDQ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Quantoz USDQ (USDQ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Quantoz USDQ (USDQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä USDQ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta USDQ-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
