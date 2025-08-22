Lisätietoja $QNTM-rahakkeesta

$QNTM-rahakkeen hintatiedot

$QNTM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

$QNTM-rahakkeen tokenomiikka

$QNTM-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Quan2um-logo

Quan2um – hinta ($QNTM)

Ei listattu

1$QNTM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00169861
$0.00169861$0.00169861
-11.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Quan2um ($QNTM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:39:23 (UTC+8)

Quan2um ($QNTM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00166568
$ 0.00166568$ 0.00166568
24 h:n matalin
$ 0.00194211
$ 0.00194211$ 0.00194211
24 h:n korkein

$ 0.00166568
$ 0.00166568$ 0.00166568

$ 0.00194211
$ 0.00194211$ 0.00194211

$ 0.00700238
$ 0.00700238$ 0.00700238

$ 0.00156465
$ 0.00156465$ 0.00156465

-0.01%

-11.89%

-25.99%

-25.99%

Quan2um ($QNTM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00169861. Viimeisen 24 tunnin aikana $QNTM on vaihdellut alimmillaan $ 0.00166568 ja korkeimmillaan $ 0.00194211 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $QNTM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00700238, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00156465.

Lyhyen aikavälin tuloksissa $QNTM on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -11.89% 24 tunnin aikana ja -25.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Quan2um ($QNTM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 852.27K
$ 852.27K$ 852.27K

--
----

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

500.00M
500.00M 500.00M

999,993,764.454453
999,993,764.454453 999,993,764.454453

Quan2um-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 852.27K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $QNTM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 500.00M ja sen kokonaistarjonta on 999993764.454453. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.70M.

Quan2um ($QNTM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Quan2um – USD -hinta muuttui $ -0.000229252088813952.
Viimeisten 30 päivän aikana Quan2um – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004997956.
Viimeisten 60 päivän aikana Quan2um – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000182150.
Viimeisten 90 päivän aikana Quan2um – USD -hinnan muutos oli $ -0.000531787442531574.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000229252088813952-11.89%
30 päivää$ -0.0004997956-29.42%
60 päivää$ -0.0000182150-1.07%
90 päivää$ -0.000531787442531574-23.84%

Mikä on Quan2um ($QNTM)

$QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform’s internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Quan2um ($QNTM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Quan2um-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Quan2um ($QNTM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Quan2um ($QNTM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Quan2um-rahakkeelle.

Tarkista Quan2um-rahakkeen hintaennuste nyt!

$QNTM paikallisiin valuuttoihin

Quan2um ($QNTM) -rahakkeen tokenomiikka

Quan2um ($QNTM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $QNTM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Quan2um ($QNTM)”

Paljonko Quan2um ($QNTM) on arvoltaan tänään?
$QNTM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00169861 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on $QNTM-USD-parin nykyinen hinta?
$QNTM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00169861. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Quan2um-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen $QNTM markkina-arvo on $ 852.27K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on $QNTM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
$QNTM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 500.00M USD.
Mikä oli $QNTM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
$QNTM saavutti ATH-hinnaksi 0.00700238 USD.
Mikä oli $QNTM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
$QNTM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00156465 USD.
Mikä on $QNTM-rahakkeen treidausvolyymi?
$QNTM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko $QNTM tänä vuonna korkeammalle?
$QNTM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso $QNTM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:39:23 (UTC+8)

Quan2um ($QNTM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.