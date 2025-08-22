Lisätietoja QUAD-rahakkeesta

Quad Terminal – hinta (QUAD)

Ei listattu

1QUAD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00154659
$0.00154659$0.00154659
+1.70%1D
Reaaliaikainen Quad Terminal (QUAD) -hintakaavio
Quad Terminal (QUAD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00151941
24 h:n matalin
$ 0.00154764
24 h:n korkein

$ 0.00151941
$ 0.00154764
$ 0.085643
$ 0.00136074
+0.94%

+1.79%

-5.45%

-5.45%

Quad Terminal (QUAD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00154659. Viimeisen 24 tunnin aikana QUAD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00151941 ja korkeimmillaan $ 0.00154764 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QUAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.085643, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00136074.

Lyhyen aikavälin tuloksissa QUAD on muuttunut +0.94% viimeisen tunnin aikana, +1.79% 24 tunnin aikana ja -5.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Quad Terminal (QUAD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 386.76K
--
$ 615.14K
250.07M
397,739,862.0
Quad Terminal-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 386.76K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QUAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 250.07M ja sen kokonaistarjonta on 397739862.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 615.14K.

Quad Terminal (QUAD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Quad Terminal – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Quad Terminal – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008291296.
Viimeisten 60 päivän aikana Quad Terminal – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004066037.
Viimeisten 90 päivän aikana Quad Terminal – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.79%
30 päivää$ -0.0008291296-53.61%
60 päivää$ -0.0004066037-26.29%
90 päivää$ 0--

Mikä on Quad Terminal (QUAD)

Launched in 2018, Quadency is a multi-exchange trading platform allowing users to create, test, and deploy trading strategies.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Quad Terminal (QUAD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Quad Terminal-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Quad Terminal (QUAD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Quad Terminal (QUAD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Quad Terminal-rahakkeelle.

Tarkista Quad Terminal-rahakkeen hintaennuste nyt!

QUAD paikallisiin valuuttoihin

Quad Terminal (QUAD) -rahakkeen tokenomiikka

Quad Terminal (QUAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QUAD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Quad Terminal (QUAD)”

Paljonko Quad Terminal (QUAD) on arvoltaan tänään?
QUAD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00154659 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on QUAD-USD-parin nykyinen hinta?
QUAD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00154659. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Quad Terminal-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen QUAD markkina-arvo on $ 386.76K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on QUAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
QUAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 250.07M USD.
Mikä oli QUAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
QUAD saavutti ATH-hinnaksi 0.085643 USD.
Mikä oli QUAD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
QUAD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00136074 USD.
Mikä on QUAD-rahakkeen treidausvolyymi?
QUAD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko QUAD tänä vuonna korkeammalle?
QUAD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso QUAD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

