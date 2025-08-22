QLix – hinta (QLIX)
QLix (QLIX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03636908. Viimeisen 24 tunnin aikana QLIX on vaihdellut alimmillaan $ 0.03650084 ja korkeimmillaan $ 0.03786668 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QLIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.1, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02628833.
Lyhyen aikavälin tuloksissa QLIX on muuttunut -1.65% viimeisen tunnin aikana, -2.97% 24 tunnin aikana ja -24.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
QLix-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 36.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QLIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.46K.
Tämän päivän aikana QLix – USD -hinta muuttui $ -0.00111381504105326.
Viimeisten 30 päivän aikana QLix – USD -hinnan muutos oli $ -0.0111651002.
Viimeisten 60 päivän aikana QLix – USD -hinnan muutos oli $ -0.0163308407.
Viimeisten 90 päivän aikana QLix – USD -hinnan muutos oli $ -0.1233707613317793.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00111381504105326
|-2.97%
|30 päivää
|$ -0.0111651002
|-30.69%
|60 päivää
|$ -0.0163308407
|-44.90%
|90 päivää
|$ -0.1233707613317793
|-77.23%
QLix stands as a pioneering cryptocurrency project, introducing a novel approach called Quantitative Liquidity Mixing. It functions as both a bridge and a mixer, optimizing liquidity provision across blockchain networks while ensuring transaction privacy. Utilizing advanced quantitative analysis, smart routing algorithms, and privacy-preserving techniques, QLix facilitates efficient and confidential asset transfers, enhancing the interoperability and fungibility of digital assets. QLix employs state-of-the-art cryptographic methods, including zero-knowledge proofs and other privacy-preserving protocols, to anonymize transactions. These techniques obfuscate the origins and destinations of digital assets, allowing users to enjoy a high level of privacy and security in their transactions, making the movement of assets across blockchains trace-resistant.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
QLix (QLIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QLIX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.