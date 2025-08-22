Lisätietoja QLIX-rahakkeesta

QLIX-rahakkeen hintatiedot

QLIX-rahakkeen valkoinen paperi

QLIX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

QLIX-rahakkeen tokenomiikka

QLIX-rahakkeen hintaennuste

QLix – hinta (QLIX)

Ei listattu

1QLIX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03636908
$0.03636908$0.03636908
-2.90%1D
USD
Reaaliaikainen QLix (QLIX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:43:37 (UTC+8)

QLix (QLIX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03650084
$ 0.03650084$ 0.03650084
24 h:n matalin
$ 0.03786668
$ 0.03786668$ 0.03786668
24 h:n korkein

$ 0.03650084
$ 0.03650084$ 0.03650084

$ 0.03786668
$ 0.03786668$ 0.03786668

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 0.02628833
$ 0.02628833$ 0.02628833

-1.65%

-2.97%

-24.75%

-24.75%

QLix (QLIX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03636908. Viimeisen 24 tunnin aikana QLIX on vaihdellut alimmillaan $ 0.03650084 ja korkeimmillaan $ 0.03786668 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QLIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.1, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02628833.

Lyhyen aikavälin tuloksissa QLIX on muuttunut -1.65% viimeisen tunnin aikana, -2.97% 24 tunnin aikana ja -24.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

QLix (QLIX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 36.46K
$ 36.46K$ 36.46K

--
----

$ 36.46K
$ 36.46K$ 36.46K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

QLix-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 36.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QLIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.46K.

QLix (QLIX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana QLix – USD -hinta muuttui $ -0.00111381504105326.
Viimeisten 30 päivän aikana QLix – USD -hinnan muutos oli $ -0.0111651002.
Viimeisten 60 päivän aikana QLix – USD -hinnan muutos oli $ -0.0163308407.
Viimeisten 90 päivän aikana QLix – USD -hinnan muutos oli $ -0.1233707613317793.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00111381504105326-2.97%
30 päivää$ -0.0111651002-30.69%
60 päivää$ -0.0163308407-44.90%
90 päivää$ -0.1233707613317793-77.23%

Mikä on QLix (QLIX)

QLix stands as a pioneering cryptocurrency project, introducing a novel approach called Quantitative Liquidity Mixing. It functions as both a bridge and a mixer, optimizing liquidity provision across blockchain networks while ensuring transaction privacy. Utilizing advanced quantitative analysis, smart routing algorithms, and privacy-preserving techniques, QLix facilitates efficient and confidential asset transfers, enhancing the interoperability and fungibility of digital assets. QLix employs state-of-the-art cryptographic methods, including zero-knowledge proofs and other privacy-preserving protocols, to anonymize transactions. These techniques obfuscate the origins and destinations of digital assets, allowing users to enjoy a high level of privacy and security in their transactions, making the movement of assets across blockchains trace-resistant.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

QLix-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon QLix (QLIX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko QLix (QLIX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita QLix-rahakkeelle.

Tarkista QLix-rahakkeen hintaennuste nyt!

QLIX paikallisiin valuuttoihin

QLix (QLIX) -rahakkeen tokenomiikka

QLix (QLIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QLIX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”QLix (QLIX)”

Paljonko QLix (QLIX) on arvoltaan tänään?
QLIX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03636908 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on QLIX-USD-parin nykyinen hinta?
QLIX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03636908. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on QLix-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen QLIX markkina-arvo on $ 36.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on QLIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
QLIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M USD.
Mikä oli QLIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
QLIX saavutti ATH-hinnaksi 1.1 USD.
Mikä oli QLIX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
QLIX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02628833 USD.
Mikä on QLIX-rahakkeen treidausvolyymi?
QLIX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko QLIX tänä vuonna korkeammalle?
QLIX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso QLIX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:43:37 (UTC+8)

