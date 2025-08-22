Pussy Financial – hinta (PUSSY)
Pussy Financial (PUSSY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00000639. Viimeisen 24 tunnin aikana PUSSY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000623 ja korkeimmillaan $ 0.00000645 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PUSSY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00029778, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000146.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PUSSY on muuttunut +0.34% viimeisen tunnin aikana, -0.26% 24 tunnin aikana ja -9.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Pussy Financial-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.39M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PUSSY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 218.40B ja sen kokonaistarjonta on 420000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.68M.
Tämän päivän aikana Pussy Financial – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pussy Financial – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000006323.
Viimeisten 60 päivän aikana Pussy Financial – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000052024.
Viimeisten 90 päivän aikana Pussy Financial – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000025970691891120093.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.26%
|30 päivää
|$ +0.0000006323
|+9.90%
|60 päivää
|$ +0.0000052024
|+81.42%
|90 päivää
|$ +0.0000025970691891120093
|+68.47%
PUSSY is an ERC20 token built on the Ethereum blockchain. The project is founded on the idea that strong community foundation and goals are the fundamental building blocks of any token. PUSSY has built its foundation as a meme coin to rival the likes of DOGE and SHIB, but also plans it one step further by creating future utility for the token and DAPPs built on the ecosystem. Ideas being currently pursued by the devs include a PUSSY DAO, Arcade, Farming, Studio, and charity partnerships.
