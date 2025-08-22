Lisätietoja UFI-rahakkeesta

PureFi – hinta (UFI)

Ei listattu

1UFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00759893
$0.00759893$0.00759893
-40.60%1D
Reaaliaikainen PureFi (UFI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:38:55 (UTC+8)

PureFi (UFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00751498
$ 0.00751498$ 0.00751498
24 h:n matalin
$ 0.01359875
$ 0.01359875$ 0.01359875
24 h:n korkein

$ 0.00751498
$ 0.00751498$ 0.00751498

$ 0.01359875
$ 0.01359875$ 0.01359875

$ 0.575568
$ 0.575568$ 0.575568

$ 0.0047209
$ 0.0047209$ 0.0047209

-0.14%

-40.70%

-19.53%

-19.53%

PureFi (UFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00760002. Viimeisen 24 tunnin aikana UFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00751498 ja korkeimmillaan $ 0.01359875 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.575568, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0047209.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UFI on muuttunut -0.14% viimeisen tunnin aikana, -40.70% 24 tunnin aikana ja -19.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PureFi (UFI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 710.25K
$ 710.25K$ 710.25K

--
----

$ 759.89K
$ 759.89K$ 759.89K

93.47M
93.47M 93.47M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

PureFi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 710.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 93.47M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 759.89K.

PureFi (UFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana PureFi – USD -hinta muuttui $ -0.005216348020798244.
Viimeisten 30 päivän aikana PureFi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0036775979.
Viimeisten 60 päivän aikana PureFi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001070075.
Viimeisten 90 päivän aikana PureFi – USD -hinnan muutos oli $ -0.006730090399142436.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.005216348020798244-40.70%
30 päivää$ -0.0036775979-48.38%
60 päivää$ -0.0001070075-1.40%
90 päivää$ -0.006730090399142436-46.96%

Mikä on PureFi (UFI)

PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users’ anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

PureFi (UFI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

PureFi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PureFi (UFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PureFi (UFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PureFi-rahakkeelle.

Tarkista PureFi-rahakkeen hintaennuste nyt!

UFI paikallisiin valuuttoihin

PureFi (UFI) -rahakkeen tokenomiikka

PureFi (UFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PureFi (UFI)”

Paljonko PureFi (UFI) on arvoltaan tänään?
UFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00760002 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UFI-USD-parin nykyinen hinta?
UFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00760002. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PureFi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UFI markkina-arvo on $ 710.25K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 93.47M USD.
Mikä oli UFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UFI saavutti ATH-hinnaksi 0.575568 USD.
Mikä oli UFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0047209 USD.
Mikä on UFI-rahakkeen treidausvolyymi?
UFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko UFI tänä vuonna korkeammalle?
UFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:38:55 (UTC+8)

PureFi (UFI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.