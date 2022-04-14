Puppet on Sol (PUPPET) -rahakkeen tokenomiikka
Puppet on Sol (PUPPET) -rahakkeen tiedot
Didn’t you know…. we’ve been pulling the strings behind the scenes this entire time.
In the shadowy corners of the digital realm, a master puppeteer weaves a dark yet amusing tale. Politicians, influencers, and celebrities alike find their strings pulled, dancing to a tune they can't control.
The world watches in a mix of horror and hilarity as the puppeteer exerts his influence, turning the most powerful figures into mere marionettes. Welcome to the $PUPPET show, where the boundaries between comedy and conspiracy blur, and every move is both sinister and side-splitting.
Puppet on Sol (PUPPET) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Puppet on Sol (PUPPET) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Puppet on Sol (PUPPET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Puppet on Sol (PUPPET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä PUPPET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PUPPET-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät PUPPET-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PUPPET-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
PUPPET-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne PUPPET-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PUPPET-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.