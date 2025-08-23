Puppet on Sol – hinta (PUPPET)
Puppet on Sol (PUPPET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PUPPET on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PUPPET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00706442, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PUPPET on muuttunut +1.21% viimeisen tunnin aikana, +9.08% 24 tunnin aikana ja +17.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Puppet on Sol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.13K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PUPPET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999999998.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.13K.
Tämän päivän aikana Puppet on Sol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Puppet on Sol – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Puppet on Sol – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Puppet on Sol – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+9.08%
|30 päivää
|$ 0
|-16.27%
|60 päivää
|$ 0
|-4.49%
|90 päivää
|$ 0
|--
Didn’t you know…. we’ve been pulling the strings behind the scenes this entire time. In the shadowy corners of the digital realm, a master puppeteer weaves a dark yet amusing tale. Politicians, influencers, and celebrities alike find their strings pulled, dancing to a tune they can't control. The world watches in a mix of horror and hilarity as the puppeteer exerts his influence, turning the most powerful figures into mere marionettes. Welcome to the $PUPPET show, where the boundaries between comedy and conspiracy blur, and every move is both sinister and side-splitting.
Puppet on Sol (PUPPET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PUPPET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
