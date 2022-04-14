PunkCity (PUNK) -rahakkeen tokenomiikka

PunkCity (PUNK) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu PunkCity (PUNK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
PunkCity (PUNK) -rahakkeen tiedot

What is the project about? Decentralised gaming ecosystem

What makes your project unique? Direct telegram integration of gamefi products in Telegram

History of your project. Launched in 2022 with successful NFT collection with total volume arround 3 million usd. From this moment team started building gamefi ecosystem. After gaining traction and testing models, token $punk was launched. It’s serves as universal ecosystem token.

What’s next for your project? Launching new games in our ecosystem.

What can your token be used for? For PVP battles, for buying in game web 3 assets and repairing them.

Virallinen verkkosivusto:
https://tonpunks.org/
Valkoinen paperi:
https://t.me/TONPunksENG/144

PunkCity (PUNK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu PunkCity (PUNK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1,81M
$ 1,81M$ 1,81M
Kokonaistarjonta:
$ 49,79M
$ 49,79M$ 49,79M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 41,66M
$ 41,66M$ 41,66M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2,16M
$ 2,16M$ 2,16M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 4,48
$ 4,48$ 4,48
Kaikkien aikojen alin:
$ 0,04213664
$ 0,04213664$ 0,04213664
Nykyinen hinta:
$ 0,04338751
$ 0,04338751$ 0,04338751

PunkCity (PUNK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

PunkCity (PUNK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PUNK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PUNK-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PUNK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PUNK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

