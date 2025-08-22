Lisätietoja PUNK3493-rahakkeesta

PUNK3493-rahakkeen hintatiedot

PUNK3493-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PUNK3493-rahakkeen tokenomiikka

PUNK3493-rahakkeen hintaennuste

PUNK3493-logo

PUNK3493 – hinta (PUNK3493)

Ei listattu

1PUNK3493 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.60%1D
USD
Reaaliaikainen PUNK3493 (PUNK3493) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:22:09 (UTC+8)

PUNK3493 (PUNK3493) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00003346
$ 0.00003346$ 0.00003346
24 h:n matalin
$ 0.00003633
$ 0.00003633$ 0.00003633
24 h:n korkein

$ 0.00003346
$ 0.00003346$ 0.00003346

$ 0.00003633
$ 0.00003633$ 0.00003633

$ 0.00295636
$ 0.00295636$ 0.00295636

$ 0.00002099
$ 0.00002099$ 0.00002099

+4.66%

-2.58%

-12.88%

-12.88%

PUNK3493 (PUNK3493) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00003526. Viimeisen 24 tunnin aikana PUNK3493 on vaihdellut alimmillaan $ 0.00003346 ja korkeimmillaan $ 0.00003633 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PUNK3493-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00295636, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00002099.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PUNK3493 on muuttunut +4.66% viimeisen tunnin aikana, -2.58% 24 tunnin aikana ja -12.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PUNK3493 (PUNK3493) -rahakkeen markkinatiedot

$ 34.70K
$ 34.70K$ 34.70K

--
----

$ 34.70K
$ 34.70K$ 34.70K

998.90M
998.90M 998.90M

998,897,538.447026
998,897,538.447026 998,897,538.447026

PUNK3493-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 34.70K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PUNK3493-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.90M ja sen kokonaistarjonta on 998897538.447026. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 34.70K.

PUNK3493 (PUNK3493) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana PUNK3493 – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana PUNK3493 – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000062599.
Viimeisten 60 päivän aikana PUNK3493 – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000174602.
Viimeisten 90 päivän aikana PUNK3493 – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.58%
30 päivää$ -0.0000062599-17.75%
60 päivää$ +0.0000174602+49.52%
90 päivää$ 0--

Mikä on PUNK3493 (PUNK3493)

The project is centered around an AI agent embodying the identity of Punk #3493, the first CryptoPunk to be accidentally burned on the blockchain. This AI agent represents the resurrection of the burned NFT, bringing its story to life in the digital world and interacting as a fully autonomous, self-aware entity. It bridges the gap between blockchain history, artificial intelligence, and NFT culture.

PUNK3493 (PUNK3493) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

PUNK3493-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PUNK3493 (PUNK3493) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PUNK3493 (PUNK3493) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PUNK3493-rahakkeelle.

Tarkista PUNK3493-rahakkeen hintaennuste nyt!

PUNK3493 paikallisiin valuuttoihin

PUNK3493 (PUNK3493) -rahakkeen tokenomiikka

PUNK3493 (PUNK3493) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PUNK3493-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PUNK3493 (PUNK3493)”

Paljonko PUNK3493 (PUNK3493) on arvoltaan tänään?
PUNK3493-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00003526 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PUNK3493-USD-parin nykyinen hinta?
PUNK3493 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00003526. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PUNK3493-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PUNK3493 markkina-arvo on $ 34.70K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PUNK3493-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PUNK3493-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.90M USD.
Mikä oli PUNK3493-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PUNK3493 saavutti ATH-hinnaksi 0.00295636 USD.
Mikä oli PUNK3493-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PUNK3493-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00002099 USD.
Mikä on PUNK3493-rahakkeen treidausvolyymi?
PUNK3493-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PUNK3493 tänä vuonna korkeammalle?
PUNK3493 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PUNK3493-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:22:09 (UTC+8)

