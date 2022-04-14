PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) -rahakkeen tiedot

Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone.

Virallinen verkkosivusto:
https://pumptrumpsol.fun/

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 8.90K
Kokonaistarjonta:
$ 999.55M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.55M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 8.90K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0030988
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PUMPTRUMP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PUMPTRUMP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PUMPTRUMP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PUMPTRUMP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

