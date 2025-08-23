Lisätietoja PUMPTRUMP-rahakkeesta

PUMPTRUMP-rahakkeen hintatiedot

PUMPTRUMP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PUMPTRUMP-rahakkeen tokenomiikka

PUMPTRUMP-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

PUMP TRUMP-logo

PUMP TRUMP – hinta (PUMPTRUMP)

Ei listattu

1PUMPTRUMP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+9.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:28:47 (UTC+8)

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00000766
$ 0.00000766$ 0.00000766
24 h:n matalin
$ 0.00000845
$ 0.00000845$ 0.00000845
24 h:n korkein

$ 0.00000766
$ 0.00000766$ 0.00000766

$ 0.00000845
$ 0.00000845$ 0.00000845

$ 0.0030988
$ 0.0030988$ 0.0030988

$ 0.00000562
$ 0.00000562$ 0.00000562

+2.67%

+9.32%

+8.01%

+8.01%

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0000086. Viimeisen 24 tunnin aikana PUMPTRUMP on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000766 ja korkeimmillaan $ 0.00000845 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PUMPTRUMP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0030988, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000562.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PUMPTRUMP on muuttunut +2.67% viimeisen tunnin aikana, +9.32% 24 tunnin aikana ja +8.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.38K
$ 8.38K$ 8.38K

--
----

$ 8.38K
$ 8.38K$ 8.38K

999.55M
999.55M 999.55M

999,549,414.879345
999,549,414.879345 999,549,414.879345

PUMP TRUMP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.38K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PUMPTRUMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.55M ja sen kokonaistarjonta on 999549414.879345. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.38K.

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana PUMP TRUMP – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana PUMP TRUMP – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000008361.
Viimeisten 60 päivän aikana PUMP TRUMP – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000033774.
Viimeisten 90 päivän aikana PUMP TRUMP – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+9.32%
30 päivää$ -0.0000008361-9.72%
60 päivää$ +0.0000033774+39.27%
90 päivää$ 0--

Mikä on PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

PUMP TRUMP-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PUMP TRUMP-rahakkeelle.

Tarkista PUMP TRUMP-rahakkeen hintaennuste nyt!

PUMPTRUMP paikallisiin valuuttoihin

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) -rahakkeen tokenomiikka

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PUMPTRUMP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)”

Paljonko PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) on arvoltaan tänään?
PUMPTRUMP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000086 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PUMPTRUMP-USD-parin nykyinen hinta?
PUMPTRUMP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000086. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PUMP TRUMP-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PUMPTRUMP markkina-arvo on $ 8.38K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PUMPTRUMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PUMPTRUMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.55M USD.
Mikä oli PUMPTRUMP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PUMPTRUMP saavutti ATH-hinnaksi 0.0030988 USD.
Mikä oli PUMPTRUMP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PUMPTRUMP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000562 USD.
Mikä on PUMPTRUMP-rahakkeen treidausvolyymi?
PUMPTRUMP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PUMPTRUMP tänä vuonna korkeammalle?
PUMPTRUMP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PUMPTRUMP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:28:47 (UTC+8)

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.