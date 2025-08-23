PUMP TRUMP – hinta (PUMPTRUMP)
PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0000086. Viimeisen 24 tunnin aikana PUMPTRUMP on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000766 ja korkeimmillaan $ 0.00000845 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PUMPTRUMP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0030988, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000562.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PUMPTRUMP on muuttunut +2.67% viimeisen tunnin aikana, +9.32% 24 tunnin aikana ja +8.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
PUMP TRUMP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.38K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PUMPTRUMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.55M ja sen kokonaistarjonta on 999549414.879345. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.38K.
Tämän päivän aikana PUMP TRUMP – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana PUMP TRUMP – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000008361.
Viimeisten 60 päivän aikana PUMP TRUMP – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000033774.
Viimeisten 90 päivän aikana PUMP TRUMP – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+9.32%
|30 päivää
|$ -0.0000008361
|-9.72%
|60 päivää
|$ +0.0000033774
|+39.27%
|90 päivää
|$ 0
|--
Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone.
