What Is PUFF?
Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community.
Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it.
Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz
How Many PUFF Coins Are There in Circulation?
Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis.
There is no additional supply.
48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6.
Who Are the Founders of PUFF?
Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities.
Where Can I Buy PUFF?
The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz
Puff The Dragon (PUFF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Puff The Dragon (PUFF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä PUFF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PUFF-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät PUFF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PUFF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
