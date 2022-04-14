Puff The Dragon (PUFF) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Puff The Dragon (PUFF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
What Is PUFF?

Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community.

Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it.

Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz

How Many PUFF Coins Are There in Circulation?

Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis.

There is no additional supply.

48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6.

Who Are the Founders of PUFF?

Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities.

Where Can I Buy PUFF?

The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz

https://puffthedragon.xyz/

Markkina-arvo:
$ 73.84M
$ 73.84M$ 73.84M
Kokonaistarjonta:
$ 888.89M
$ 888.89M$ 888.89M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 888.89M
$ 888.89M$ 888.89M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 73.84M
$ 73.84M$ 73.84M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.330448
$ 0.330448$ 0.330448
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.03916614
$ 0.03916614$ 0.03916614
Nykyinen hinta:
$ 0.083264
$ 0.083264$ 0.083264

Puff The Dragon (PUFF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Puff The Dragon (PUFF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PUFF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PUFF-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PUFF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PUFF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

