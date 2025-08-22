Lisätietoja PUFF-rahakkeesta

PUFF-rahakkeen hintatiedot

PUFF-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PUFF-rahakkeen tokenomiikka

PUFF-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Puff The Dragon-logo

Puff The Dragon – hinta (PUFF)

Ei listattu

1PUFF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.083117
$0.083117$0.083117
+1.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Puff The Dragon (PUFF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:08:18 (UTC+8)

Puff The Dragon (PUFF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.081802
$ 0.081802$ 0.081802
24 h:n matalin
$ 0.083406
$ 0.083406$ 0.083406
24 h:n korkein

$ 0.081802
$ 0.081802$ 0.081802

$ 0.083406
$ 0.083406$ 0.083406

$ 0.330448
$ 0.330448$ 0.330448

$ 0.03916614
$ 0.03916614$ 0.03916614

-0.03%

+0.63%

-2.35%

-2.35%

Puff The Dragon (PUFF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.082954. Viimeisen 24 tunnin aikana PUFF on vaihdellut alimmillaan $ 0.081802 ja korkeimmillaan $ 0.083406 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PUFF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.330448, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03916614.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PUFF on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, +0.63% 24 tunnin aikana ja -2.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Puff The Dragon (PUFF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 73.80M
$ 73.80M$ 73.80M

--
----

$ 73.80M
$ 73.80M$ 73.80M

888.89M
888.89M 888.89M

888,888,888.0
888,888,888.0 888,888,888.0

Puff The Dragon-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 73.80M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PUFF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 888.89M ja sen kokonaistarjonta on 888888888.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 73.80M.

Puff The Dragon (PUFF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Puff The Dragon – USD -hinta muuttui $ +0.0005181.
Viimeisten 30 päivän aikana Puff The Dragon – USD -hinnan muutos oli $ +0.0049045142.
Viimeisten 60 päivän aikana Puff The Dragon – USD -hinnan muutos oli $ +0.0179846511.
Viimeisten 90 päivän aikana Puff The Dragon – USD -hinnan muutos oli $ +0.00868378159715817.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0005181+0.63%
30 päivää$ +0.0049045142+5.91%
60 päivää$ +0.0179846511+21.68%
90 päivää$ +0.00868378159715817+11.69%

Mikä on Puff The Dragon (PUFF)

## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. ### Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. ### Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Puff The Dragon (PUFF) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Puff The Dragon-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Puff The Dragon (PUFF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Puff The Dragon (PUFF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Puff The Dragon-rahakkeelle.

Tarkista Puff The Dragon-rahakkeen hintaennuste nyt!

PUFF paikallisiin valuuttoihin

Puff The Dragon (PUFF) -rahakkeen tokenomiikka

Puff The Dragon (PUFF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PUFF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Puff The Dragon (PUFF)”

Paljonko Puff The Dragon (PUFF) on arvoltaan tänään?
PUFF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.082954 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PUFF-USD-parin nykyinen hinta?
PUFF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.082954. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Puff The Dragon-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PUFF markkina-arvo on $ 73.80M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PUFF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PUFF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 888.89M USD.
Mikä oli PUFF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PUFF saavutti ATH-hinnaksi 0.330448 USD.
Mikä oli PUFF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PUFF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03916614 USD.
Mikä on PUFF-rahakkeen treidausvolyymi?
PUFF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PUFF tänä vuonna korkeammalle?
PUFF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PUFF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:08:18 (UTC+8)

Puff The Dragon (PUFF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.