Puff The Dragon (PUFF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.082954. Viimeisen 24 tunnin aikana PUFF on vaihdellut alimmillaan $ 0.081802 ja korkeimmillaan $ 0.083406 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PUFF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.330448, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03916614.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PUFF on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, +0.63% 24 tunnin aikana ja -2.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Puff The Dragon-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 73.80M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PUFF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 888.89M ja sen kokonaistarjonta on 888888888.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 73.80M.
Tämän päivän aikana Puff The Dragon – USD -hinta muuttui $ +0.0005181.
Viimeisten 30 päivän aikana Puff The Dragon – USD -hinnan muutos oli $ +0.0049045142.
Viimeisten 60 päivän aikana Puff The Dragon – USD -hinnan muutos oli $ +0.0179846511.
Viimeisten 90 päivän aikana Puff The Dragon – USD -hinnan muutos oli $ +0.00868378159715817.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.0005181
|+0.63%
|30 päivää
|$ +0.0049045142
|+5.91%
|60 päivää
|$ +0.0179846511
|+21.68%
|90 päivää
|$ +0.00868378159715817
|+11.69%
## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. ### Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. ### Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz
