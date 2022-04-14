PssyMonstr (PSSYMONSTR) -rahakkeen tokenomiikka
PssyMonstr (PSSYMONSTR) -rahakkeen tiedot
Paired with Solana With ZERO tax, a RENOUNCED contract, and BURNED liquidity, We're not just scratching the surface; we're tearing into the very fabric of what a meme coin can be. $PssyMonstr is the answer to the call of the wild for something more – a token with nine lives, promising trust, transparency, and a tight-knit community. Forget the dog days. Why settle for barks when you can have the purrs? $PssyMonstr isn't just another entry in the meme coin saga; it's a revolution. We are a brand that started in 2018 with founder Justin Gilmore , with a vision to not only help Fight Against Sex Trafficking ,Child Trafficking & Drug abuse ! Now in 2024 to build a legendary brand on the Blockchain with high end clothing ,Nfts ,Metaverse that is playable on Xbox & PlayStation ,With Upcoming BTM utility so you can cash in and out of $PssyMonstr right at your local convenient stores !!
PssyMonstr (PSSYMONSTR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu PssyMonstr (PSSYMONSTR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
PssyMonstr (PSSYMONSTR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
PssyMonstr (PSSYMONSTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä PSSYMONSTR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PSSYMONSTR-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät PSSYMONSTR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PSSYMONSTR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.