ProtoKOLs (KOL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu ProtoKOLs (KOL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

ProtoKOLs (KOL) -rahakkeen tiedot

ProtoKOLs – Turning Data Into Decisions ProtoKOLs is an AI-powered platform that transforms complex data into clear, actionable insights.

For businesses, AI analyzes KOL performance to optimize marketing strategies. It helps make data-driven decisions on influencer partnerships and campaigns. AI insights identify the best KOLs for target audiences.

For individual users, AI tracks KOL activities and market influence. Real-time data supports smarter investment decisions.

For traders, AI-powered sentiment analysis and KOL tracking help predict market trends. It enables AI-enhanced investment decisions based on KOL performance and market movements.

ProtoKOLs is a fully AI-powered platform combining B2B and B2C functionalities. It delivers actionable insights, driving smarter decisions and promoting transparency in Web3

Virallinen verkkosivusto:
https://www.protokols.io/

ProtoKOLs (KOL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu ProtoKOLs (KOL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.03M
$ 2.03M
Kokonaistarjonta:
$ 10.00M
$ 10.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 10.00M
$ 10.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.03M
$ 2.03M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 2.74
$ 2.74
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.107756
$ 0.107756
Nykyinen hinta:
$ 0.202937
$ 0.202937

ProtoKOLs (KOL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

ProtoKOLs (KOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KOL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KOL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KOL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KOL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

KOL-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne KOL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KOL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.