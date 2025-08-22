Lisätietoja SN8-rahakkeesta

SN8-rahakkeen hintatiedot

SN8-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SN8-rahakkeen tokenomiikka

SN8-rahakkeen hintaennuste

Proprietary Trading Network-logo

Proprietary Trading Network – hinta (SN8)

Ei listattu

1SN8 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$14.29
$14.29$14.29
-2.70%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Proprietary Trading Network (SN8) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:08:11 (UTC+8)

Proprietary Trading Network (SN8) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 14.18
$ 14.18$ 14.18
24 h:n matalin
$ 14.77
$ 14.77$ 14.77
24 h:n korkein

$ 14.18
$ 14.18$ 14.18

$ 14.77
$ 14.77$ 14.77

$ 25.24
$ 25.24$ 25.24

$ 14.18
$ 14.18$ 14.18

-0.68%

-2.81%

-10.49%

-10.49%

Proprietary Trading Network (SN8) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $14.28. Viimeisen 24 tunnin aikana SN8 on vaihdellut alimmillaan $ 14.18 ja korkeimmillaan $ 14.77 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SN8-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 25.24, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 14.18.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SN8 on muuttunut -0.68% viimeisen tunnin aikana, -2.81% 24 tunnin aikana ja -10.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Proprietary Trading Network (SN8) -rahakkeen markkinatiedot

$ 32.57M
$ 32.57M$ 32.57M

--
----

$ 32.57M
$ 32.57M$ 32.57M

2.28M
2.28M 2.28M

2,281,321.013466499
2,281,321.013466499 2,281,321.013466499

Proprietary Trading Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.57M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SN8-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.28M ja sen kokonaistarjonta on 2281321.013466499. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.57M.

Proprietary Trading Network (SN8) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Proprietary Trading Network – USD -hinta muuttui $ -0.41374041573468.
Viimeisten 30 päivän aikana Proprietary Trading Network – USD -hinnan muutos oli $ -4.7509188720.
Viimeisten 60 päivän aikana Proprietary Trading Network – USD -hinnan muutos oli $ -1.4581565040.
Viimeisten 90 päivän aikana Proprietary Trading Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.41374041573468-2.81%
30 päivää$ -4.7509188720-33.26%
60 päivää$ -1.4581565040-10.21%
90 päivää$ 0--

Mikä on Proprietary Trading Network (SN8)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Proprietary Trading Network (SN8) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Proprietary Trading Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Proprietary Trading Network (SN8) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Proprietary Trading Network (SN8) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Proprietary Trading Network-rahakkeelle.

Tarkista Proprietary Trading Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

SN8 paikallisiin valuuttoihin

Proprietary Trading Network (SN8) -rahakkeen tokenomiikka

Proprietary Trading Network (SN8) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SN8-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Proprietary Trading Network (SN8)”

Paljonko Proprietary Trading Network (SN8) on arvoltaan tänään?
SN8-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 14.28 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SN8-USD-parin nykyinen hinta?
SN8 -USD-parin nykyinen hinta on $ 14.28. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Proprietary Trading Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SN8 markkina-arvo on $ 32.57M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SN8-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SN8-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.28M USD.
Mikä oli SN8-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SN8 saavutti ATH-hinnaksi 25.24 USD.
Mikä oli SN8-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SN8-rahakkeen ATL-hinta oli 14.18 USD.
Mikä on SN8-rahakkeen treidausvolyymi?
SN8-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SN8 tänä vuonna korkeammalle?
SN8 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SN8-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:08:11 (UTC+8)

Proprietary Trading Network (SN8) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.