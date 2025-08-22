Lisätietoja PROPHET-rahakkeesta

PROPHET-rahakkeen hintatiedot

PROPHET-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PROPHET-rahakkeen tokenomiikka

PROPHET-rahakkeen hintaennuste

Prophet of Ethereum-logo

Prophet of Ethereum – hinta (PROPHET)

1PROPHET - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00104284
$0.00104284$0.00104284
-2.80%1D
USD
Reaaliaikainen Prophet of Ethereum (PROPHET) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:59:33 (UTC+8)

Prophet of Ethereum (PROPHET) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00101849
$ 0.00101849$ 0.00101849
24 h:n matalin
$ 0.0010804
$ 0.0010804$ 0.0010804
24 h:n korkein

$ 0.00101849
$ 0.00101849$ 0.00101849

$ 0.0010804
$ 0.0010804$ 0.0010804

$ 0.00683847
$ 0.00683847$ 0.00683847

$ 0
$ 0$ 0

+0.90%

-2.47%

-6.01%

-6.01%

Prophet of Ethereum (PROPHET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00104212. Viimeisen 24 tunnin aikana PROPHET on vaihdellut alimmillaan $ 0.00101849 ja korkeimmillaan $ 0.0010804 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PROPHET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00683847, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PROPHET on muuttunut +0.90% viimeisen tunnin aikana, -2.47% 24 tunnin aikana ja -6.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Prophet of Ethereum (PROPHET) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--
----

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Prophet of Ethereum-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.04M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PROPHET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.04M.

Prophet of Ethereum (PROPHET) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Prophet of Ethereum – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Prophet of Ethereum – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000500725.
Viimeisten 60 päivän aikana Prophet of Ethereum – USD -hinnan muutos oli $ +0.0014092079.
Viimeisten 90 päivän aikana Prophet of Ethereum – USD -hinnan muutos oli $ -0.000205765884412691.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.47%
30 päivää$ -0.0000500725-4.80%
60 päivää$ +0.0014092079+135.23%
90 päivää$ -0.000205765884412691-16.48%

Mikä on Prophet of Ethereum (PROPHET)

$PROPHET is the second chapter of $BOOE $BOOE was created and then launched its first chapter called $HOPE (History of Pepe) 1 month after its launch. $HOPE (History of Pepe) is already listed in CoinGecko. $PROPHET is the second and last chapter of $BOOE. $BOOE is creating an ecosystem with three coins that represent the holy Trinity. The three coins will be linked in the future developments of the project.

Prophet of Ethereum (PROPHET) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Prophet of Ethereum-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Prophet of Ethereum (PROPHET) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Prophet of Ethereum (PROPHET) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Prophet of Ethereum-rahakkeelle.

Tarkista Prophet of Ethereum-rahakkeen hintaennuste nyt!

PROPHET paikallisiin valuuttoihin

Prophet of Ethereum (PROPHET) -rahakkeen tokenomiikka

Prophet of Ethereum (PROPHET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PROPHET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Prophet of Ethereum (PROPHET)”

Paljonko Prophet of Ethereum (PROPHET) on arvoltaan tänään?
PROPHET-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00104212 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PROPHET-USD-parin nykyinen hinta?
PROPHET -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00104212. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Prophet of Ethereum-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PROPHET markkina-arvo on $ 1.04M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PROPHET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PROPHET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli PROPHET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PROPHET saavutti ATH-hinnaksi 0.00683847 USD.
Mikä oli PROPHET-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PROPHET-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PROPHET-rahakkeen treidausvolyymi?
PROPHET-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PROPHET tänä vuonna korkeammalle?
PROPHET saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PROPHET-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:59:33 (UTC+8)

Prophet of Ethereum (PROPHET) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

