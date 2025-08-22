Lisätietoja OASIS-rahakkeesta

ProjectOasis-logo

ProjectOasis – hinta (OASIS)

Ei listattu

1OASIS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00946459
$0.00946459
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen ProjectOasis (OASIS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:41:40 (UTC+8)

ProjectOasis (OASIS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 8.69
$ 8.69

$ 0.00657828
$ 0.00657828

--

--

-3.06%

-3.06%

ProjectOasis (OASIS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00946459. Viimeisen 24 tunnin aikana OASIS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OASIS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 8.69, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00657828.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OASIS on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -3.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ProjectOasis (OASIS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 37.43K
$ 37.43K

--
----

$ 132.50K
$ 132.50K

3.96M
3.96M

14,000,000.0
14,000,000.0

ProjectOasis-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.43K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OASIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.96M ja sen kokonaistarjonta on 14000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 132.50K.

ProjectOasis (OASIS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ProjectOasis – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ProjectOasis – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009032096.
Viimeisten 60 päivän aikana ProjectOasis – USD -hinnan muutos oli $ +0.0025101313.
Viimeisten 90 päivän aikana ProjectOasis – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0009032096+9.54%
60 päivää$ +0.0025101313+26.52%
90 päivää$ 0--

Mikä on ProjectOasis (OASIS)

ProjectOasis is a web-based game where users are able to perform DeFi functions in a gamified manner. The Oasis metaverse consists of swaps (AMMs), launchpads, NFT marketplaces, yield farms and news stations. Users are able to utilize NFT avatars in the metaverse and customize their avatars. There is also a Participate-to-Earn feature where users will be rewarded for participating in tasks within the metaverse.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ProjectOasis (OASIS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ProjectOasis-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ProjectOasis (OASIS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ProjectOasis (OASIS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ProjectOasis-rahakkeelle.

Tarkista ProjectOasis-rahakkeen hintaennuste nyt!

OASIS paikallisiin valuuttoihin

ProjectOasis (OASIS) -rahakkeen tokenomiikka

ProjectOasis (OASIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OASIS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ProjectOasis (OASIS)”

Paljonko ProjectOasis (OASIS) on arvoltaan tänään?
OASIS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00946459 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OASIS-USD-parin nykyinen hinta?
OASIS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00946459. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ProjectOasis-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OASIS markkina-arvo on $ 37.43K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OASIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OASIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.96M USD.
Mikä oli OASIS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OASIS saavutti ATH-hinnaksi 8.69 USD.
Mikä oli OASIS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OASIS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00657828 USD.
Mikä on OASIS-rahakkeen treidausvolyymi?
OASIS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OASIS tänä vuonna korkeammalle?
OASIS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OASIS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
ProjectOasis (OASIS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

