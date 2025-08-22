Project Nostradamus – hinta ($AMEN)
-0.51%
-3.49%
-18.12%
-18.12%
Project Nostradamus ($AMEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00566104. Viimeisen 24 tunnin aikana $AMEN on vaihdellut alimmillaan $ 0.00556126 ja korkeimmillaan $ 0.00593038 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $AMEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.280498, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00431841.
Lyhyen aikavälin tuloksissa $AMEN on muuttunut -0.51% viimeisen tunnin aikana, -3.49% 24 tunnin aikana ja -18.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Project Nostradamus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 119.08K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $AMEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 119.08K.
Tämän päivän aikana Project Nostradamus – USD -hinta muuttui $ -0.000204925865653442.
Viimeisten 30 päivän aikana Project Nostradamus – USD -hinnan muutos oli $ -0.0022320625.
Viimeisten 60 päivän aikana Project Nostradamus – USD -hinnan muutos oli $ -0.0023976497.
Viimeisten 90 päivän aikana Project Nostradamus – USD -hinnan muutos oli $ +0.0007067285322718084.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000204925865653442
|-3.49%
|30 päivää
|$ -0.0022320625
|-39.42%
|60 päivää
|$ -0.0023976497
|-42.35%
|90 päivää
|$ +0.0007067285322718084
|+14.26%
Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets. By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations. It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations.
