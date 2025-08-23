Lisätietoja 32-rahakkeesta

USD
Reaaliaikainen Project 32 (32) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:27:50 (UTC+8)

Project 32 (32) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.36%

+6.92%

-0.03%

-0.03%

Project 32 (32) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana 32 on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. 32-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa 32 on muuttunut +1.36% viimeisen tunnin aikana, +6.92% 24 tunnin aikana ja -0.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Project 32 (32) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.10K
$ 7.10K$ 7.10K

--
----

$ 7.10K
$ 7.10K$ 7.10K

3.23B
3.23B 3.23B

3,232,289,887.042066
3,232,289,887.042066 3,232,289,887.042066

Project 32-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.10K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. 32-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.23B ja sen kokonaistarjonta on 3232289887.042066. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.10K.

Project 32 (32) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Project 32 – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Project 32 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Project 32 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Project 32 – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+6.92%
30 päivää$ 0+0.08%
60 päivää$ 0+37.49%
90 päivää$ 0--

Mikä on Project 32 (32)

Project 32 is a groundbreaking initiative on Solana, merging blockchain, artificial intelligence, and decentralized finance to democratize access to validator nodes and Maximal Extractable Value (MEV). By tokenizing complex blockchain infrastructure, it empowers participants of all sizes to earn revenue through staking and MEV while promoting decentralization and economic inclusion. Project 32 integrates advanced AI tools for liquidity optimization, prediction markets, and governance, setting a new standard in blockchain innovation.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Project 32 (32) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Project 32-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Project 32 (32) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Project 32 (32) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Project 32-rahakkeelle.

Tarkista Project 32-rahakkeen hintaennuste nyt!

32 paikallisiin valuuttoihin

Project 32 (32) -rahakkeen tokenomiikka

Project 32 (32) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää 32-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Project 32 (32)”

Paljonko Project 32 (32) on arvoltaan tänään?
32-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on 32-USD-parin nykyinen hinta?
32 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Project 32-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen 32 markkina-arvo on $ 7.10K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on 32-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
32-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.23B USD.
Mikä oli 32-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
32 saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli 32-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
32-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on 32-rahakkeen treidausvolyymi?
32-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko 32 tänä vuonna korkeammalle?
32 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso 32-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
