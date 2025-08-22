ProductClank – hinta ($PRO)
+1.11%
+0.51%
-8.32%
-8.32%
ProductClank ($PRO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana $PRO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $PRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa $PRO on muuttunut +1.11% viimeisen tunnin aikana, +0.51% 24 tunnin aikana ja -8.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ProductClank-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 670.73K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $PRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B ja sen kokonaistarjonta on 99999999999.99998. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 670.73K.
Tämän päivän aikana ProductClank – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ProductClank – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ProductClank – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ProductClank – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.51%
|30 päivää
|$ 0
|+17.46%
|60 päivää
|$ 0
|+76.20%
|90 päivää
|$ 0
|--
TL;DR - Producthunt where each listing get a product coin ProductClank helps bootstrapped founders with zero marketing budget to unlock viral growth by transforming users into skin-in-the-game community members. Turning Users into Growth Evangelists. Builders get distribution. Degens get skin in the game for products they believe in. The Vision: Memes are so much bigger than just a simple pvp game. They poses an explosive energy in the form of the attention they create - what if we could direct that energy to help solve a painful problem for founders & bootstrapped teams - growth & distribution! How it works: On the frontend - builders simply submit their product as if they would submit on Producthunt. On the backend, we open them a crypto wallet and deploy a product coin , so a community of degens, product explorers and discoverers can bet on the virality and success of these products.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon ProductClank ($PRO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ProductClank ($PRO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ProductClank-rahakkeelle.
Tarkista ProductClank-rahakkeen hintaennuste nyt!
ProductClank ($PRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $PRO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.