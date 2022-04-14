Probit (PROB) -rahakkeen tokenomiikka

Probit (PROB) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Probit (PROB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Probit (PROB) -rahakkeen tiedot

ProBit Exchange is built to be the most professional, global and secure marketplace for digital assets. ProBit provides traders with the best trading experience through its top performing matching engine, superior security using FIDO U2F hardware key, fully customizable dashboard and 150+ digital currencies ready to be listed. ProBit's vision is to become the most innovative platform that will create waves in the global cryptocurrency market.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.probit.com/en-us/token
Valkoinen paperi:
https://static.probit.com/landing/whitepaper/whitepaper_probit_en_v1.0.2.pdf

Probit (PROB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Probit (PROB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M
Kokonaistarjonta:
$ 190.00M
$ 190.00M$ 190.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 27.70M
$ 27.70M$ 27.70M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 7.60M
$ 7.60M$ 7.60M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.638644
$ 0.638644$ 0.638644
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.03102895
$ 0.03102895$ 0.03102895
Nykyinen hinta:
$ 0.04001764
$ 0.04001764$ 0.04001764

Probit (PROB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Probit (PROB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PROB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PROB-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PROB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PROB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PROB-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PROB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PROB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.