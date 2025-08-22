Lisätietoja PROB-rahakkeesta

Probit – hinta (PROB)

Ei listattu

1PROB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04025956
$0.04025956$0.04025956
+0.10%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Probit (PROB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:38:24 (UTC+8)

Probit (PROB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04020342
$ 0.04020342$ 0.04020342
24 h:n matalin
$ 0.0402722
$ 0.0402722$ 0.0402722
24 h:n korkein

$ 0.04020342
$ 0.04020342$ 0.04020342

$ 0.0402722
$ 0.0402722$ 0.0402722

$ 0.638644
$ 0.638644$ 0.638644

$ 0.03102895
$ 0.03102895$ 0.03102895

-0.01%

+0.13%

+0.70%

+0.70%

Probit (PROB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04025956. Viimeisen 24 tunnin aikana PROB on vaihdellut alimmillaan $ 0.04020342 ja korkeimmillaan $ 0.0402722 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PROB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.638644, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03102895.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PROB on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.13% 24 tunnin aikana ja +0.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Probit (PROB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

--
----

$ 7.64M
$ 7.64M$ 7.64M

27.70M
27.70M 27.70M

190,000,000.0
190,000,000.0 190,000,000.0

Probit-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PROB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.70M ja sen kokonaistarjonta on 190000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.64M.

Probit (PROB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Probit – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Probit – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002671463.
Viimeisten 60 päivän aikana Probit – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009740840.
Viimeisten 90 päivän aikana Probit – USD -hinnan muutos oli $ -0.000693720039406605.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.13%
30 päivää$ +0.0002671463+0.66%
60 päivää$ +0.0009740840+2.42%
90 päivää$ -0.000693720039406605-1.69%

Mikä on Probit (PROB)

ProBit Exchange is built to be the most professional, global and secure marketplace for digital assets. ProBit provides traders with the best trading experience through its top performing matching engine, superior security using FIDO U2F hardware key, fully customizable dashboard and 150+ digital currencies ready to be listed. ProBit's vision is to become the most innovative platform that will create waves in the global cryptocurrency market.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Probit-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Probit (PROB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Probit (PROB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Probit-rahakkeelle.

Tarkista Probit-rahakkeen hintaennuste nyt!

PROB paikallisiin valuuttoihin

Probit (PROB) -rahakkeen tokenomiikka

Probit (PROB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PROB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Probit (PROB)”

Paljonko Probit (PROB) on arvoltaan tänään?
PROB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04025956 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PROB-USD-parin nykyinen hinta?
PROB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04025956. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Probit-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PROB markkina-arvo on $ 1.11M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PROB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PROB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.70M USD.
Mikä oli PROB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PROB saavutti ATH-hinnaksi 0.638644 USD.
Mikä oli PROB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PROB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03102895 USD.
Mikä on PROB-rahakkeen treidausvolyymi?
PROB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PROB tänä vuonna korkeammalle?
PROB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PROB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:38:24 (UTC+8)

Probit (PROB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.