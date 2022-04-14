Privapp Network (BPRIVA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Privapp Network (BPRIVA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Privapp Network (BPRIVA) -rahakkeen tiedot

An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers.

Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts.

Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key.

Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown.

Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right.

WHAT IS PRIVA TOKEN?

The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers.

Virallinen verkkosivusto:
https://privapp.network/
Valkoinen paperi:
https://privapp.network/assets/documents/whitepaper_en.pdf

Privapp Network (BPRIVA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Privapp Network (BPRIVA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 45.39K
$ 45.39K$ 45.39K
Kokonaistarjonta:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 141.40K
$ 141.40K$ 141.40K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 4.78
$ 4.78$ 4.78
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00860282
$ 0.00860282$ 0.00860282
Nykyinen hinta:
$ 0.01413982
$ 0.01413982$ 0.01413982

Privapp Network (BPRIVA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Privapp Network (BPRIVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BPRIVA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BPRIVA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BPRIVA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BPRIVA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BPRIVA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BPRIVA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BPRIVA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.