Privapp Network – hinta (BPRIVA)

Ei listattu

1BPRIVA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01367473$0.01367473
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Privapp Network (BPRIVA) -hintakaavio
Privapp Network (BPRIVA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 4.78$ 4.78

$ 0.00860282$ 0.00860282

--

--

0.00%

0.00%

Privapp Network (BPRIVA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01367473. Viimeisen 24 tunnin aikana BPRIVA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BPRIVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.78, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00860282.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BPRIVA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Privapp Network (BPRIVA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 43.89K$ 43.89K

----

$ 136.74K$ 136.74K

3.21M 3.21M

9,999,741.24963992 9,999,741.24963992

Privapp Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 43.89K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BPRIVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.21M ja sen kokonaistarjonta on 9999741.24963992. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 136.74K.

Privapp Network (BPRIVA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Privapp Network – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Privapp Network – USD -hinnan muutos oli $ +0.0012360273.
Viimeisten 60 päivän aikana Privapp Network – USD -hinnan muutos oli $ +0.0039408602.
Viimeisten 90 päivän aikana Privapp Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0012360273+9.04%
60 päivää$ +0.0039408602+28.82%
90 päivää$ 0--

Mikä on Privapp Network (BPRIVA)

An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers.

Privapp Network (BPRIVA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Privapp Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Privapp Network (BPRIVA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Privapp Network (BPRIVA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Privapp Network-rahakkeelle.

Tarkista Privapp Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

BPRIVA paikallisiin valuuttoihin

Privapp Network (BPRIVA) -rahakkeen tokenomiikka

Privapp Network (BPRIVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BPRIVA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Privapp Network (BPRIVA)”

Paljonko Privapp Network (BPRIVA) on arvoltaan tänään?
BPRIVA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01367473 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BPRIVA-USD-parin nykyinen hinta?
BPRIVA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01367473. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Privapp Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BPRIVA markkina-arvo on $ 43.89K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BPRIVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BPRIVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.21M USD.
Mikä oli BPRIVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BPRIVA saavutti ATH-hinnaksi 4.78 USD.
Mikä oli BPRIVA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BPRIVA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00860282 USD.
Mikä on BPRIVA-rahakkeen treidausvolyymi?
BPRIVA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BPRIVA tänä vuonna korkeammalle?
BPRIVA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BPRIVA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Privapp Network (BPRIVA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

