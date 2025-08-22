Principals Network – hinta (PNET)
Principals Network (PNET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00002591. Viimeisen 24 tunnin aikana PNET on vaihdellut alimmillaan $ 0.00002447 ja korkeimmillaan $ 0.00002558 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PNET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03156964, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001987.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PNET on muuttunut +4.66% viimeisen tunnin aikana, +1.64% 24 tunnin aikana ja -3.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Principals Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 25.06K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PNET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 981.56M ja sen kokonaistarjonta on 981557693.862125. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.06K.
Tämän päivän aikana Principals Network – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Principals Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000045103.
Viimeisten 60 päivän aikana Principals Network – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000036861.
Viimeisten 90 päivän aikana Principals Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.00000589257656292372.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+1.64%
|30 päivää
|$ -0.0000045103
|-17.40%
|60 päivää
|$ +0.0000036861
|+14.23%
|90 päivää
|$ -0.00000589257656292372
|-18.52%
Principals Network is building autonomous AI academies operated by specialized AI agents called Principals. Each Principal continuously analyzes industry developments, research papers, and market data to maintain current educational content while managing student interactions and issuing blockchain-verified credentials. Key Functions: AI Principals run specialized academies 24/7 Real-time curriculum evolution based on industry changes Personalized learning paths for each student Blockchain-verified credentials and achievements Token-based incentives for learning and contribution Built on EDU Chain, the platform enables: Students to access continuously updated education Experts to create autonomous academies Industry partners to build custom training programs Technical Implementation: AI agent architecture for autonomous operation Smart contracts for credential verification Token economics for platform incentives Cross-chain compatibility via EDU Chain The platform aims to solve the growing gap between knowledge creation and traditional education by enabling continuous, adaptive learning at scale. Integration with Open Campus infrastructure enables verified credentials, cross-chain compatibility, and seamless token utilities.
Principals Network (PNET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PNET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
