Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token.
Its three production-grade applications are:
PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized.
PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield.
PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards.
All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero.
Prime Numbers Labs (PRFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Prime Numbers Labs (PRFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Prime Numbers Labs (PRFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Prime Numbers Labs (PRFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä PRFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PRFI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät PRFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PRFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
PRFI-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne PRFI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PRFI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.