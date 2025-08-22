Lisätietoja PRFI-rahakkeesta

PRFI-rahakkeen hintatiedot

PRFI-rahakkeen valkoinen paperi

PRFI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PRFI-rahakkeen tokenomiikka

PRFI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Prime Numbers Labs-logo

Prime Numbers Labs – hinta (PRFI)

Ei listattu

1PRFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.121514
$0.121514$0.121514
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Prime Numbers Labs (PRFI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:21:06 (UTC+8)

Prime Numbers Labs (PRFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.121514
$ 0.121514$ 0.121514
24 h:n matalin
$ 0.121886
$ 0.121886$ 0.121886
24 h:n korkein

$ 0.121514
$ 0.121514$ 0.121514

$ 0.121886
$ 0.121886$ 0.121886

$ 0.245654
$ 0.245654$ 0.245654

$ 0.04999
$ 0.04999$ 0.04999

-0.01%

-0.01%

-18.48%

-18.48%

Prime Numbers Labs (PRFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.121514. Viimeisen 24 tunnin aikana PRFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.121514 ja korkeimmillaan $ 0.121886 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PRFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.245654, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04999.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PRFI on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja -18.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Prime Numbers Labs (PRFI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

--
----

$ 11.39M
$ 11.39M$ 11.39M

11.55M
11.55M 11.55M

93,695,313.95936
93,695,313.95936 93,695,313.95936

Prime Numbers Labs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.40M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PRFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.55M ja sen kokonaistarjonta on 93695313.95936. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.39M.

Prime Numbers Labs (PRFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Prime Numbers Labs – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Prime Numbers Labs – USD -hinnan muutos oli $ -0.0215883716.
Viimeisten 60 päivän aikana Prime Numbers Labs – USD -hinnan muutos oli $ -0.0361170837.
Viimeisten 90 päivän aikana Prime Numbers Labs – USD -hinnan muutos oli $ -0.045332624.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.01%
30 päivää$ -0.0215883716-17.76%
60 päivää$ -0.0361170837-29.72%
90 päivää$ -0.045332624-27.17%

Mikä on Prime Numbers Labs (PRFI)

Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token. Its three production-grade applications are: PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized. PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield. PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards. All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Prime Numbers Labs (PRFI) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Prime Numbers Labs-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Prime Numbers Labs (PRFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Prime Numbers Labs (PRFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Prime Numbers Labs-rahakkeelle.

Tarkista Prime Numbers Labs-rahakkeen hintaennuste nyt!

PRFI paikallisiin valuuttoihin

Prime Numbers Labs (PRFI) -rahakkeen tokenomiikka

Prime Numbers Labs (PRFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PRFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Prime Numbers Labs (PRFI)”

Paljonko Prime Numbers Labs (PRFI) on arvoltaan tänään?
PRFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.121514 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PRFI-USD-parin nykyinen hinta?
PRFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.121514. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Prime Numbers Labs-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PRFI markkina-arvo on $ 1.40M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PRFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PRFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.55M USD.
Mikä oli PRFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PRFI saavutti ATH-hinnaksi 0.245654 USD.
Mikä oli PRFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PRFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04999 USD.
Mikä on PRFI-rahakkeen treidausvolyymi?
PRFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PRFI tänä vuonna korkeammalle?
PRFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PRFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:21:06 (UTC+8)

Prime Numbers Labs (PRFI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.