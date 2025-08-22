Lisätietoja PREME-rahakkeesta

PREME Token-logo

PREME Token – hinta (PREME)

Ei listattu

1PREME - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00177767
$0.00177767$0.00177767
+1.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen PREME Token (PREME) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:15:54 (UTC+8)

PREME Token (PREME) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00174552
$ 0.00174552$ 0.00174552
24 h:n matalin
$ 0.00178456
$ 0.00178456$ 0.00178456
24 h:n korkein

$ 0.00174552
$ 0.00174552$ 0.00174552

$ 0.00178456
$ 0.00178456$ 0.00178456

$ 0.03344384
$ 0.03344384$ 0.03344384

$ 0.00115761
$ 0.00115761$ 0.00115761

-0.13%

+1.38%

-17.19%

-17.19%

PREME Token (PREME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00177742. Viimeisen 24 tunnin aikana PREME on vaihdellut alimmillaan $ 0.00174552 ja korkeimmillaan $ 0.00178456 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PREME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03344384, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00115761.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PREME on muuttunut -0.13% viimeisen tunnin aikana, +1.38% 24 tunnin aikana ja -17.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PREME Token (PREME) -rahakkeen markkinatiedot

$ 258.55K
$ 258.55K$ 258.55K

--
----

$ 418.59K
$ 418.59K$ 418.59K

145.44M
145.44M 145.44M

235,471,142.388056
235,471,142.388056 235,471,142.388056

PREME Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 258.55K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PREME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 145.44M ja sen kokonaistarjonta on 235471142.388056. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 418.59K.

PREME Token (PREME) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana PREME Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana PREME Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006871603.
Viimeisten 60 päivän aikana PREME Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005252171.
Viimeisten 90 päivän aikana PREME Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.002951567548613106.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.38%
30 päivää$ -0.0006871603-38.66%
60 päivää$ -0.0005252171-29.54%
90 päivää$ -0.002951567548613106-62.41%

Mikä on PREME Token (PREME)

PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME. PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow! PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions.

PREME Token (PREME) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

PREME Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PREME Token (PREME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PREME Token (PREME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PREME Token-rahakkeelle.

Tarkista PREME Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

PREME paikallisiin valuuttoihin

PREME Token (PREME) -rahakkeen tokenomiikka

PREME Token (PREME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PREME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PREME Token (PREME)”

Paljonko PREME Token (PREME) on arvoltaan tänään?
PREME-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00177742 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PREME-USD-parin nykyinen hinta?
PREME -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00177742. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PREME Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PREME markkina-arvo on $ 258.55K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PREME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PREME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 145.44M USD.
Mikä oli PREME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PREME saavutti ATH-hinnaksi 0.03344384 USD.
Mikä oli PREME-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PREME-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00115761 USD.
Mikä on PREME-rahakkeen treidausvolyymi?
PREME-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PREME tänä vuonna korkeammalle?
PREME saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PREME-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:15:54 (UTC+8)

