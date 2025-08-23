Lisätietoja PREDICT-rahakkeesta

PREDICT-rahakkeen hintatiedot

PREDICT-rahakkeen valkoinen paperi

PREDICT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PREDICT-rahakkeen tokenomiikka

PREDICT-rahakkeen hintaennuste

predict-logo

predict – hinta (PREDICT)

Ei listattu

1PREDICT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen predict (PREDICT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:27:12 (UTC+8)

predict (PREDICT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01413295
$ 0.01413295$ 0.01413295

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.21%

-2.54%

-2.54%

predict (PREDICT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PREDICT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PREDICT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01413295, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PREDICT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.21% 24 tunnin aikana ja -2.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

predict (PREDICT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.94K
$ 4.94K$ 4.94K

--
----

$ 4.94K
$ 4.94K$ 4.94K

42.00M
42.00M 42.00M

42,000,069.0
42,000,069.0 42,000,069.0

predict-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.94K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PREDICT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.00M ja sen kokonaistarjonta on 42000069.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.94K.

predict (PREDICT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana predict – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana predict – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana predict – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana predict – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.21%
30 päivää$ 0-39.25%
60 päivää$ 0-31.86%
90 päivää$ 0--

Mikä on predict (PREDICT)

Price Prediction Markets on Avalanche. Take a Chance, predict the Future. Chance Markets is a fun and easy way to participate in decentralized prediction markets. It's a peer-to-peer platform where you can bet on whether the price of an asset will go up or down within a set time limit. Playing Chance Markets lets you test your foresight to earn rewards. Use your market knowledge or gut feeling to predict if the price will go up or down in the near future. Get it right and you’ll collect a share of the round’s prize pool!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

predict (PREDICT) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

predict-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon predict (PREDICT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko predict (PREDICT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita predict-rahakkeelle.

Tarkista predict-rahakkeen hintaennuste nyt!

PREDICT paikallisiin valuuttoihin

predict (PREDICT) -rahakkeen tokenomiikka

predict (PREDICT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PREDICT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”predict (PREDICT)”

Paljonko predict (PREDICT) on arvoltaan tänään?
PREDICT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PREDICT-USD-parin nykyinen hinta?
PREDICT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on predict-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PREDICT markkina-arvo on $ 4.94K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PREDICT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PREDICT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.00M USD.
Mikä oli PREDICT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PREDICT saavutti ATH-hinnaksi 0.01413295 USD.
Mikä oli PREDICT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PREDICT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PREDICT-rahakkeen treidausvolyymi?
PREDICT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PREDICT tänä vuonna korkeammalle?
PREDICT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PREDICT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

