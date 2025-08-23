Lisätietoja POZI-rahakkeesta

1POZI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Pozi (POZI) -hintakaavio
Pozi (POZI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.84%

+0.01%

+4.40%

+4.40%

Pozi (POZI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana POZI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. POZI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa POZI on muuttunut -0.84% viimeisen tunnin aikana, +0.01% 24 tunnin aikana ja +4.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pozi (POZI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 14.33K
$ 14.33K$ 14.33K

--
----

$ 14.33K
$ 14.33K$ 14.33K

999.31M
999.31M 999.31M

999,311,454.420606
999,311,454.420606 999,311,454.420606

Pozi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.33K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. POZI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.31M ja sen kokonaistarjonta on 999311454.420606. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.33K.

Pozi (POZI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pozi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pozi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Pozi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Pozi – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.01%
30 päivää$ 0+6.48%
60 päivää$ 0+14.51%
90 päivää$ 0--

Mikä on Pozi (POZI)

POZI Meme Token is the playful yet purposeful mascot of Poolz.Finance, a leading decentralized fundraising and cross-chain launchpad platform. Rooted in the dynamic culture of blockchain and cryptocurrency, POZI symbolizes innovation, community spirit, and the lighter side of the decentralized financial ecosystem. As the official mascot, POZI represents the ethos of Poolz.Finance while engaging audiences with its fun and approachable character. I

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Pozi (POZI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Pozi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pozi (POZI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pozi (POZI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pozi-rahakkeelle.

Tarkista Pozi-rahakkeen hintaennuste nyt!

POZI paikallisiin valuuttoihin

Pozi (POZI) -rahakkeen tokenomiikka

Pozi (POZI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää POZI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pozi (POZI)”

Paljonko Pozi (POZI) on arvoltaan tänään?
POZI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on POZI-USD-parin nykyinen hinta?
POZI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pozi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen POZI markkina-arvo on $ 14.33K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on POZI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
POZI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.31M USD.
Mikä oli POZI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
POZI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli POZI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
POZI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on POZI-rahakkeen treidausvolyymi?
POZI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko POZI tänä vuonna korkeammalle?
POZI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso POZI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Pozi (POZI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

