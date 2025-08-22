Lisätietoja PTF-rahakkeesta

PowerTrade Fuel – hinta (PTF)

Ei listattu

1PTF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01883973
$0.01883973$0.01883973
-0.30%1D
USD
Reaaliaikainen PowerTrade Fuel (PTF) -hintakaavio
PowerTrade Fuel (PTF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01865949
$ 0.01865949$ 0.01865949
24 h:n matalin
$ 0.01905139
$ 0.01905139$ 0.01905139
24 h:n korkein

$ 0.01865949
$ 0.01865949$ 0.01865949

$ 0.01905139
$ 0.01905139$ 0.01905139

$ 2.67
$ 2.67$ 2.67

$ 0
$ 0$ 0

+0.70%

-0.32%

-6.28%

-6.28%

PowerTrade Fuel (PTF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01884986. Viimeisen 24 tunnin aikana PTF on vaihdellut alimmillaan $ 0.01865949 ja korkeimmillaan $ 0.01905139 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PTF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.67, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PTF on muuttunut +0.70% viimeisen tunnin aikana, -0.32% 24 tunnin aikana ja -6.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PowerTrade Fuel (PTF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 459.45K
$ 459.45K$ 459.45K

--
----

$ 7.48M
$ 7.48M$ 7.48M

24.57M
24.57M 24.57M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

PowerTrade Fuel-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 459.45K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PTF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.57M ja sen kokonaistarjonta on 400000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.48M.

PowerTrade Fuel (PTF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana PowerTrade Fuel – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana PowerTrade Fuel – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001854185.
Viimeisten 60 päivän aikana PowerTrade Fuel – USD -hinnan muutos oli $ +0.0216495090.
Viimeisten 90 päivän aikana PowerTrade Fuel – USD -hinnan muutos oli $ +0.009616919793594754.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.32%
30 päivää$ -0.0001854185-0.98%
60 päivää$ +0.0216495090+114.85%
90 päivää$ +0.009616919793594754+104.16%

Mikä on PowerTrade Fuel (PTF)

The PowerTrade Fuel Token (PTF) is a DAO token which governs the treasury that covers PowerTrade traders in the unlikely event of a black swan.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

PowerTrade Fuel (PTF) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

PowerTrade Fuel-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PowerTrade Fuel (PTF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PowerTrade Fuel (PTF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PowerTrade Fuel-rahakkeelle.

Tarkista PowerTrade Fuel-rahakkeen hintaennuste nyt!

PTF paikallisiin valuuttoihin

PowerTrade Fuel (PTF) -rahakkeen tokenomiikka

PowerTrade Fuel (PTF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PTF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PowerTrade Fuel (PTF)”

Paljonko PowerTrade Fuel (PTF) on arvoltaan tänään?
PTF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01884986 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PTF-USD-parin nykyinen hinta?
PTF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01884986. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PowerTrade Fuel-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PTF markkina-arvo on $ 459.45K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PTF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PTF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.57M USD.
Mikä oli PTF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PTF saavutti ATH-hinnaksi 2.67 USD.
Mikä oli PTF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PTF-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PTF-rahakkeen treidausvolyymi?
PTF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PTF tänä vuonna korkeammalle?
PTF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PTF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
PowerTrade Fuel (PTF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

