PowerPool Concentrated Voting Power – hinta (CVP)
+1.19%
+0.38%
-5.45%
-5.45%
PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01688887. Viimeisen 24 tunnin aikana CVP on vaihdellut alimmillaan $ 0.01635076 ja korkeimmillaan $ 0.01687163 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CVP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 17.27, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00882537.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CVP on muuttunut +1.19% viimeisen tunnin aikana, +0.38% 24 tunnin aikana ja -5.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
PowerPool Concentrated Voting Power-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 546.12K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CVP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 32.39M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.69M.
Tämän päivän aikana PowerPool Concentrated Voting Power – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana PowerPool Concentrated Voting Power – USD -hinnan muutos oli $ -0.0019137707.
Viimeisten 60 päivän aikana PowerPool Concentrated Voting Power – USD -hinnan muutos oli $ +0.0029940740.
Viimeisten 90 päivän aikana PowerPool Concentrated Voting Power – USD -hinnan muutos oli $ -0.012702867538868287.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.38%
|30 päivää
|$ -0.0019137707
|-11.33%
|60 päivää
|$ +0.0029940740
|+17.73%
|90 päivää
|$ -0.012702867538868287
|-42.92%
About PowerPool PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future. Transaction Execution as a Service The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc. How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem? - AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols. - Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX. - DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error.
