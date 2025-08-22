Lisätietoja DUREV-rahakkeesta

Povel Durev

Povel Durev – hinta (DUREV)

Ei listattu

1DUREV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01121296
$0.01121296$0.01121296
+0.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Povel Durev (DUREV) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:58:32 (UTC+8)

Povel Durev (DUREV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01115516
$ 0.01115516$ 0.01115516
24 h:n matalin
$ 0.01129351
$ 0.01129351$ 0.01129351
24 h:n korkein

$ 0.01115516
$ 0.01115516$ 0.01115516

$ 0.01129351
$ 0.01129351$ 0.01129351

$ 0.167897
$ 0.167897$ 0.167897

$ 0.00393016
$ 0.00393016$ 0.00393016

+0.40%

+0.36%

+7.96%

+7.96%

Povel Durev (DUREV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01121296. Viimeisen 24 tunnin aikana DUREV on vaihdellut alimmillaan $ 0.01115516 ja korkeimmillaan $ 0.01129351 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DUREV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.167897, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00393016.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DUREV on muuttunut +0.40% viimeisen tunnin aikana, +0.36% 24 tunnin aikana ja +7.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Povel Durev (DUREV) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

--
----

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

99.33M
99.33M 99.33M

99,327,795.57
99,327,795.57 99,327,795.57

Povel Durev-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DUREV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.33M ja sen kokonaistarjonta on 99327795.57. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.11M.

Povel Durev (DUREV) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Povel Durev – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Povel Durev – USD -hinnan muutos oli $ +0.0019890053.
Viimeisten 60 päivän aikana Povel Durev – USD -hinnan muutos oli $ +0.0195277017.
Viimeisten 90 päivän aikana Povel Durev – USD -hinnan muutos oli $ +0.005811023455335918.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.36%
30 päivää$ +0.0019890053+17.74%
60 päivää$ +0.0195277017+174.15%
90 päivää$ +0.005811023455335918+107.57%

Mikä on Povel Durev (DUREV)

Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Povel Durev (DUREV) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Povel Durev-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Povel Durev (DUREV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Povel Durev (DUREV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Povel Durev-rahakkeelle.

Tarkista Povel Durev-rahakkeen hintaennuste nyt!

DUREV paikallisiin valuuttoihin

Povel Durev (DUREV) -rahakkeen tokenomiikka

Povel Durev (DUREV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DUREV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Povel Durev (DUREV)”

Paljonko Povel Durev (DUREV) on arvoltaan tänään?
DUREV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01121296 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DUREV-USD-parin nykyinen hinta?
DUREV -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01121296. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Povel Durev-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DUREV markkina-arvo on $ 1.11M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DUREV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DUREV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.33M USD.
Mikä oli DUREV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DUREV saavutti ATH-hinnaksi 0.167897 USD.
Mikä oli DUREV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DUREV-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00393016 USD.
Mikä on DUREV-rahakkeen treidausvolyymi?
DUREV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DUREV tänä vuonna korkeammalle?
DUREV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DUREV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Povel Durev (DUREV) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.